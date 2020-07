Dans le cadre de la coopération financière et technique maroco-allemande, Monsieur Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et Monsieur Götz SCHMIDT-BREMME, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Rabat, ont procédé à la signature, de trois accords portant sur une enveloppe globale de 701,3 Millions d’euros, mise à la disposition du Maroc sous forme de prêts et de dons.

La signature de ces accords témoigne, encore une fois, de l’excellence des relations de coopération et des liens d’amitié entre le Maroc et l’Allemagne ainsi que de la pertinence des domaines d’intervention de cette coopération qui se concentre sur des secteurs prioritaires de développement du Royaume du Maroc notamment : (i) la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, (ii) le développement économique durable et (iii) la gestion des ressources en eau.

Cette signature marque, par ailleurs, le lancement d’un nouveau pilier de la coopération au développement entre les deux pays notamment au titre du « Partenariat pour encourager les réformes » destiné à accompagner le Maroc dans sa dynamique des réformes engagées, notamment en matière de réforme du secteur financier, d’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, et de renforcement de la régionalisation avancée, dans l’objectif de développer davantage le potentiel du secteur privé et de promouvoir une croissance économique durable et créatrice d’emplois.

Messieurs BENCHAABOUN et SCHMIDT-BREMME réaffirment la volonté des deux pays d’œuvrer ensemble dans le sens de la concrétisation des projets inscrits dans le cadre des accords signés et de renfoncer davantage la coopération entre les deux pays dans ces domaines.

Article19.ma