La chaîne de télévision publique allemande « Deutsche Welle » (DW) a consacré un long article sur son site web aux ouvrières saisonnières agricoles marocaines qui travaillent dans les champs de fraises à Huelva en Espagne sous le titre: « La situation difficile des cueilleuses de fraises révèle ‘l’esclavage’ moderne en Espagne ».

Voici, par ailleurs, la traduction de l’anglais de cet article:

Des milliers de cueilleuses marocaines de fraises sont bloquées en Espagne. Pour les associations locales il s’agit d’une crise humanitaire. Quant aux entreprises, elles tentent de mettre fin à leur dépendance vis-à-vis des travailleuses marocaines.

Environ 17.000 ouvriers saisonniers marocains, pour la plupart des femmes, devaient se rendre cette année dans la province de Huelva, au sud de l’Espagne, pour la récolte des fraises. Seuls 7200 de ces « temporeras » ont pu faire le déplacement à cause de la fermeture des frontières avec le Maroc le 13 mars en raison de la pandémie du coronavirus.

Mais une fois la saison des récoltes terminée et leurs contrats expirés, la plupart d’entre de ces ouvrières se sont retrouvées piégées car leur pays d’origine a fermé ses frontières et refusé de les rapatrier.

« EIles manquent d’argent et, avec le temps, elles sont devenues de plus en plus vulnérables », a déclaré à DW Jose Maria Castellon, membre du groupe de défense des droits APDHA.

Les associations de soutien aux migrants parlent de « crise humanitaire ». Les contrats des ouvrières ont expiré à la mi-juin, mais depuis lors, seule une centaine de femmes malades ou sur le point d’accoucher ont été rapatriées.

D’autres ont accouché pendant leur séjour en Espagne alors qu’elles continuaient de travailler jusqu’à la veille, sinon le jour même, de l’accouchement. Une sage-femme qui a assisté à certaines de ces naissances a déclaré à DW que « ces femmes étaient seules et incapables de communiquer ».

Normalement, les entreprises qui emploient ces ouvrières saisonnières les hébergent pendant la récolte. Compte tenu de la situation, les entreprises leur ont permis de rester en leur facturant le coût.

Pourtant, ces femmes envoient normalement presque tous leurs revenus à leur famille au Maroc et gardent « juste assez de quoi payer des courses et un cadeau à leurs enfants avant de rentrer », a déclaré Castellon. Par conséquent, elles ont fini par compter sur l’aide de voisins et d’ONG pour survivre.

+ Le côté obscur du commerce des fruits en Europe +



Le modèle agricole espagnol est montré du doigt depuis des années en raison des conditions de travail et de vie de ses travailleurs migrants.

Outre les cueilleuses saisonnières – venant principalement du Maroc, de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie – des centaines de migrants subsahariens vivent toute l’année dans des bidonvilles à proximité des champs. En février dernier, après une visite dans les camps, le rapporteur des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme a déclaré: « Ils vivent comme des animaux. Leurs conditions sont parmi les pires que je n’ai vues dans aucune partie du monde ».

Les conditions de vie et de travail des saisonnières ne sont pas meilleures. Là où elles séjournent, beaucoup n’ont pas de ventilation, de toilettes ou d’eau courante. La distanciation sociale est un privilège rare. Jusqu’à présent, aucune des ouvrières marocaines n’a été testée positive au COVID-19. Pourtant, la pandémie, ailleurs en Espagne, parmi les groupes de migrants dans des conditions similaires a suscité des inquiétudes.

Huelva a jusqu’à présent eu peu de cas de coronavirus dans un pays durement touché par la première vague de la pandémie. Étant donné leur incapacité à rentrer chez elles, certaines ouvrières saisonnières se sont déplacées vers d’autres provinces au cours des dernières semaines pour travailler dans d’autres secteurs.

Mercredi dernier (15 juillet), les gouvernements espagnol et marocain ont finalement annoncé un accord pour rapatrier les ouvrières saisonnières, mais après des semaines d’incertitude, le Maroc ayant jusqu’à présent refusé de le faire.

« Si elles avaient été des footballeurs professionnels, elles auraient été rapatriées rapidement, mais ce sont des femmes pauvres », a déclaré à DW Alicia Navascues, une militante locale des droits humains.

Désormais, il est possible pour les travailleurs marocains de rentrer chez-eux par avion ou par bateau, mais uniquement depuis les ports français et italiens. Les cueilleuses disent qu’elles ne peuvent pas se permettre de payer ces billets.

Le gouvernement régional de l’Andalousie a accepté de prendre en charge les dépistages de ces femmes. Les rapatriements de centaines de ces femmes ont commencé ce week-end, mais les autorités locales ne peuvent effectuer que 800 tests de coronavirus par jour. Sans un résultat de test négatif, le Maroc ne les laissera pas rentrer chez elles.

+ Diversification ou rafistolage? +



La tempête diplomatique sur les ouvrières marocaines a bouleversé de nombreux agriculteurs du secteur, ont déclaré des opérateurs économiques à DW. Ils pensent que les autorités du pays voisin pourraient ne plus être un partenaire de confiance.

Depuis la fin des années 1990, des milliers de saisonnières marocaines viennent chaque année pour la récolte des fraises. Aujourd’hui, les agriculteurs recherchent des alternatives pour maintenir leurs entreprises en activité.

« Nous avons demandé au gouvernement de nous permettre d’embaucher des travailleurs saisonniers d’autres pays de l’Union européenne et non-UE », a indiqué Freshuelva de l’Association des producteurs de fraises de la province de Huelva à DW.

« L’objectif est de diversifier nos effectifs et d’éviter les problèmes à leur arrivée et à leur retour, comme ceux qui se sont produits cette année ». Ces autres pays, a ajouté Freshuelva, pourraient être d’Europe de l’Est ou d’Amérique latine.

Interfresa, une association régionale de producteurs de fraises, a déclaré à DW : « nous ne voulons pas abandonner le Maroc, mais nous voulons nous diversifier ». Néanmoins, l’association a précisé que le recrutement ne peut avoir lieu que dans le cadre d’accords internationaux qui doivent être signés par le gouvernement espagnol avant d’ajouter que « l’Amérique latine est à des milliers de kilomètres ». Certains agriculteurs ont indiqué à DW qu’ils regardent maintenant avec espoir du côté de l’Europe de l’Est.

Quant au gouvernement espagnol, il n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Pour ceux qui ont aidé les travailleurs migrants, il ne s’agit pas de remplacer un pays par un autre.

« La pandémie de coronavirus a mis en lumière l’incapacité du système à protéger les droits humains et la dignité des cueilleuses », a déclaré Jose Maria Castellon. « Changer leur pays d’origine ne change pas la cause des problèmes, ce n’est qu’un rafistolage ».

Alicia Navascues pense que « ce modèle de recrutement constitue une forme moderne d’esclavage ». Si les conditions de travail étaient décentes, a-t-elle souligné, les habitants seraient prêts à prendre ces emplois, car la province connaît, au cours des dernières années, un taux de chômage élevé.

« Ce modèle d’exploitation capitaliste ne fonctionne pas, pas pour ces femmes », a-t-elle affirmé. Pourtant, pour l’instant, il semble qu’il faudra plus qu’une pandémie pour la changer.

Article19.ma