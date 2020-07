Insolite. Le chef du gouvernement et secrétaire général du Parti justice et développement (PJD), Saad Eddine El Othmani, a fait sien, lundi dans ses réponses aux questions des députés sur la politique générale de l’exécutif, les slogans du « Mouvement du 20 février » en 2011, dont ceux appelant à la fin de « la corruption » et de « la tyrannie ».

« Nous sommes fidèles aux slogans du 20 février et nous agissons dans ce cadre », a affirmé El Othmani, dont les propos ont été relayés par le site arabophone Hespress.com, ajoutant que « beaucoup de choses parmi les revendications des jeunes ont été réalisées et qu’une autre partie de ces revendications n’a pas été réalisée ».

El Othmani a, en outre, rejeté les propositions de l’opposition qu’il a décrites comme des « surenchères », soulignant qu’il accepte les critiques, mais qu’il refuse d’entrer dans « une campagne électorale avant l’heure ».

+ Soutien à près de 6 millions de ménages en quelques semaines +

Concernant les propos contradictoires appelant, d’un côté, les Marocains à passer les fêtes du sacrifice chez-soi et, de l’autre, à encourager le tourisme intérieur, El Othmani a estimé que cet appel vise à éviter les embouteillages sur les routes et les accidents de la circulation qui pourraient en résulter, estimant que la question du tourisme intérieur pourrait être retardée et qu’il il n’y a aucune incohérence entre les deux appels d’autant que les période des vacances s’étend jusqu’à fin septembre.

Par ailleurs, le chef de l’exécutif a estimé que le dispositif mis en place par le Maroc face au coronavirus a été un succès, dont le soutien à près de 6 millions de ménages en quelques semaines, soutenant que « la coordination entre les départements gouvernementaux a contribué à la réussite de ce programme et fait éviter le pire au pays ».

Il a également cité le succès des programmes, qui ont commencé à porter leurs fruits, dont la loi organique relative à l’éducation et à la formation, en ce sens qu’il y a, selon lui, « une migration des écoles privées vers celles du secteur public », une migration qui a concerné « 30.000 élèves l’année dernière en raison d’un certain nombre d’autres réformes comme la diminution des sureffectifs des classes ».

+ Soutien aux appels du maintien de la liste nationale des jeunes aux élections +

Concernant sa rencontre avec les jeunesses des partis politiques, il a fait savoir qu’il soutient les appels au maintien de la liste nationale des jeunes aux élections, soulignant « la nécessité d’inciter les jeunes à la participation politique ».

A cet égard, il a appelé les partis politiques et les organisations professionnelles et sociales à permettre aux jeunes d’accéder à des des postes de responsabilité et à les encourager à jouer des rôles de leadership en vue de contribuer au développement de leur pays.

El Othmani a, enfin, rappelé que de nombreux programmes ont été mis en oeuvre au profit de la jeunesse au cours des dix dernières années par les gouvernements successifs sous l’impulsion du roi Mohammed VI, ajoute la même source.

Article19.ma