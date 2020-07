L’ouverture de la région minière de Tafilalet et Figuig à l’investissement permettra d’accompagner les artisans mineurs traditionnels dans la région à travers le développement de leurs méthodes de travail et la protection de leurs acquis, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah.

S’exprimant à l’occasion d’un exposé portant sur les objectifs du décret n°2.18.442 portant application de la loi n°74.15 relative à la région minière de Tafilalet et Figuig, Rabbah a souligné que l’ouverture de cette région riche en ressources minérales à l’investissement contribuera au doublement du nombre de transactions, à l’augmentation des revenus fiscaux et à la création de plusieurs milliers d’emplois.

Ces investissements seront accompagnés d’un système intégré lié à l’industrialisation, la recherche scientifique, la formation et aux ressources humaines, a-t-il ajouté, soulignant que le secteur minier jouera ainsi un rôle important dans la réalisation d’un décollage économique intégré au niveau de la région.

Rabbah a en outre relevé que grâce à la structure existante dans cette région, ainsi qu’aux efforts du Maroc visant à réformer le système d’investissement, notamment à travers la création des conditions susceptibles d’encourager l’investissement et faciliter l’accélération de la prise de décision, la région drainera davantage d’investissements à court terme, notant que la mission du ministère exige l’accompagnement de ces investissements et la facilitation des procédures à leur profit, ce qui permettra de promouvoir le développement dans toute la région.

Il a également souligné que le décret vise à préserver les droits des petits artisans mineurs et à améliorer la gouvernance centrale, et ce en créant un conseil d’administration qui comprendra des représentants provinciaux des autorités concernées et des représentants des mineurs traditionnels pour permettre à la Centrale d’achat et de développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig d’accompagner leurs activités et les doter des capacités pouvant les aider à se transformer en entreprises.

Pour sa part, le directeur de la Centrale d’achat et de développement de la région minière de Tafilalet et de Figuig, Abderrahim Dinar, a souligné que grâce à cette loi, la région s’ouvrira dans le cadre d’un équilibre qui prend en compte son amélioration et son attractivité pour qu’elle soit la destination privilégiée des investisseurs, avec la nécessité de préserver les intérêts des artisans mineurs traditionnels. L’ouverture de la région aux investissements est venue renforcer le rôle de la Centrale qui sera un acteur principal dans le système d’investissement dans sa globalité, a-t-il fait savoir, ajoutant que « nous passerons d’un modèle limité à la vente et l’achat des minéraux à un modèle du développement à travers lequel nous réaliserons le développement minier dans la région. (MAP)

Article19.ma