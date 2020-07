Constat. Plus de 29 millions de Marocains ont regardé à un moment une des chaînes marocaines de télévision, durant le mois de juin, a révélé le Centre Interprofessionnel d’Audience des Médias (CIAUMED).

La même source a également indiqué que les Marocains ont passé, en moyenne quotidiennement et par foyer, 4 heures 52 minutes devant un poste de télévision au cours du mois de juin dernier, ajoutant qu’au moins un téléviseur a été allumé, en moyenne, pendant 7 heures et 56 minutes par jour et par foyer.

Le CIAUMED a précisé que sur une journée moyenne du mois de juin les chaînes marocaines ont enregistré en moyenne par seconde 3.110.000 de téléspectateurs pendant l’ensemble de la journée et 7.219.000 de téléspectateurs, âgés de 5 ans et plus, entre 20h50 et 22h30.

Pour ce qui est des parts d’audience moyenne, celle d’Al Aoula est de 9,4%, de 2M est de 36,1%, d’Al Maghribia est de 2,1% et celle des autres chaînes de la SNRT est de 1% sur l’ensemble de la journée.

Concernant l’audience cumulée moyenne, celle d’Al Aoula est de 46,9%, de 2M est de 63,6%, d’Al Maghribia est de 22% et celle des Autres chaînes de la SNRT est de 17,6% sur l’ensemble de la journée.

A souligner que les chaînes ayant fait l’objet de l’étude d’audience sont Al Aoula, Al Aoula Internationale, 2M, 2M Monde, Arryadia, Al Maghribia, Tamazight, et Assadissa.

