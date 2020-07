Les partis d’opposition représentés au parlement, à savoir le Parti authenticité et modernité (PAM), l’Istiqlal (PI) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS), ont décidé de présenter des propositions conjointes au ministère de l’Intérieur concernant les prochaines élections, prévues en 2021.

Le PPS a fait savoir que ses dirigeants ont approuvé le principe de soumettre un mémorandum conjoint des partis de l’opposition sur les élections à la suite des réunions consultatives à ce sujet tenues par le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, avec ses homologues du PPS, Mohamed Nabil Ben Abdellah, et du PI, Nizar Baraka.

Selon le site arabophone Hespress.com, ces partis proposent que toutes les élections se tiennent le même jour pour renouveler les conseils communaux, provinciaux et régionaux ainsi que les chambres professionnelles, en plus des représentants des travailleurs et les membres des deux chambres du Parlement.

D’autres part, pour ce qui est de la liste nationale des jeunes, les partis d’opposition proposent de la remplacer par une liste des jeunes et des compétences au niveau régional et non pas national, appelant à tenir le scrutin un lundi ou un mardi et non pas le vendredi qui est une journée religieuse.

+ Nécessité de changement du mode de présentation +

Le mémorandum des partis d’opposition, qui sera annoncé lors d’une conférence de presse la semaine prochaine, propose aussi la suppression du seuil et des plus forts restes et ce pour assurer la représentation des petits partis, tout en appelant à la nécessité de dépénaliser l’utilisation lors des campagnes électorales des symboles religieux et nationaux qui sont souvent à l’origine de l’annulation de scrutins, un sujet qui a été évoqué lors de leur réunion avec le ministre de l’intérieur, Abdellatif Laftit.

La décision des partis de l’opposition de présenter un mémorandum conjoint intervient à un moment où le ministère de l’Intérieur a clos le débat sur un éventuel report des élections et décidé de faire de 2021 une année électorale par excellence pour le renouvellement de toutes les institutions locales, nationales, et professionnelles.

Lors de sa dernière rencontre avec les responsables des partis de l’opposition, Laftit a souligné que « l’ensemble des parties doivent s’en tenir aux valeurs démocratiques, à l’éthique des élections et à l’obligation de transparence et de concurrence loyale pour permettre aux organisateurs des élections de répondre de la façon la plus stricte en cas de dépassement ».

Laftit a également indiqué que son département est mobilisé, aux côtés des secrétaires généraux et présidents des partis politiques, pour examiner les questions relatives aux échéances électorales afin d’y trouver les solutions adéquates dans le cadre d’un débat responsable et transparent.

Article19.ma