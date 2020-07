Deux cent quatre-vingts neuf (289) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 260 guérisons ont été enregistrés au Maroc pendant les dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 17.015 le nombre de contaminations depuis le premier cas signalé en mars, et à 14.620 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison d’environ 86%, a précisé Mme Hind Ezzine, chef du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Le nombre de décès est passé à 269 après l’annonce de cinq nouveaux cas, soit un taux de létalité de 1,6%, a-t-elle ajouté, précisant que plus 90% des 289 nouveaux cas ont été détectés dans le cadre du système de suivi des contacts.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, elle a fait savoir que 92 cas ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (dont 78 à Tanger, 13 à Tétouan et 1 à Al Hoceima), 76 contaminations à Fes-Meknes et autant à Casablanca-Settat (dont 72 cas à Casablanca, 3 à Mohammedia et 1 à Berrechid), et 6 à Dakhla-Oued Ed Dahab.

Il s’agit aussi de 9 cas recensés à Marrakech-Safi, 6 cas à Rabat-Salé-Kénitra (dont 5 à Témara et 1 à Sidi Slimane), 20 cas dans l’Oriental, trois à Guelmim-Oued Noun, un seul cas dans la région de Béni Mellal-Khénifra, alors que les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas.

Le nombre des personnes contacts totalise désormais 93.906, dont 14.999 font toujours l’objet de suivi médical pour une période de 14 jours, a-t-elle indiqué, notant que pour les cas actifs, 2.126 personnes sont actuellement sous traitement, dont 29 sont dans un état critique (12 à Casablanca-Settat), (08 à Tanger-Tetouan), (03 à Fes-Meknes), 02 à Marrakech-Safi et autant à Rabat-Salé-Kenitra), un seul cas à Béni Mellal-Khénifra et Souss Massa.

La responsable a insisté sur l’obligation du port de masque et de se conformer aux mesures barrières en vue d’enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19), appelant au téléchargement de l’application « Wiqaytna » avec l’activation continue du Bluetooth.

Elle a également relevé que les données épidémiologiques sur le portail du ministère www.covidmaroc.ma seront actualisées une fois par jour, et ce après la déclaration de 18H00, soulignant de même que les actions de communication avec l’opinion publique seront renforcées par une déclaration hebdomadaire sous la forme d’un exposé détaillé axé le virus.

