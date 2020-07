Le magazine américain « Newsweek » a consacré sur son site web un long article à l’affaire des accusations portées contre le Maroc par Amnesty international, des allégations selon lesquelles le royaume aurait piraté le téléphone du journaliste Omar Radi. Voici, par ailleurs, la traduction des principaux extraits de l’anglais de cet article:

« Lorsque des ONG à but non lucratif, soutenues par des millions de dollars de donateurs américains et britanniques, font la guerre à de petits pays, ces gouvernements perdent souvent leur réputation et les revenus générés par les investisseurs étrangers. Habituellement, cette guerre asymétrique favorise ces ONG.

Après avoir été accusé par Amnesty International d’avoir piraté le smartphone du journaliste dissident Omar Radi à l’aide du logiciel d’espionnage fabriqué par une entreprise israélienne, le Maroc s’attendait à gagner facilement la bataille.

Amnesty a publié un rapport détaillé le 22 juin prétendant que l’iPhone de Radi portait des « traces » du logiciel espion produit par le groupe NSO, qui a des liens avec l’unité des 8200 élites de l’intelligence israélienne.

Radi a été, depuis longtemps, critique à l’encontre du gouvernement élu du Maroc et a été arrêté pour avoir critiqué dans un tweet la décision d’un juge.

À Rabat, la capitale du Maroc, le Premier ministre du Royaume a exigé des preuves d’Amnesty International.

« Nous, au gouvernement marocain, insistons toujours pour qu’Amnesty International nous fournisse une copie du rapport de l’expertise scientifique qui a été effectuée pour porter ces accusations non fondées », a déclaré le Premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani en réponse à une question de l’agence de presse officielle du pays.

Le Premier ministre a également demandé pourquoi Amnesty International n’avait pas fait davantage d’efforts pour contacter le gouvernement, accusant l’organisation d’envoyer des e-mails aux adresses électroniques des responsables gouvernementaux qui sont contrôlés par des filtres anti-spam au lieu d’utiliser ses propres représentants au Maroc pour traiter du problème avec les responsables.

Danna Ingleton, la directrice adjointe d’Amnesty Tech, a déclaré à Zenger News qu’Amnesty International a fourni au gouvernement « de nombreuses preuves du ciblage » de Radi et prépare ses prochaines démarches.

L’organisation a levé 295 millions d’euros, soit environ 335 millions de dollars, en 2017, selon le dernier rapport financier mondial sur son site Internet.

« Nous avons répondu directement à Amnesty International après avoir pris connaissance de leurs allégations et ce en conformité avec les politiques de NSO en matière de droits humains, nous examinerons immédiatement les informations fournies et ouvrirons une enquête si c’est nécessaire », a indiqué NSO dans un communiqué à Zenger.

NSO a désigné 3 nouveaux conseillers en 2019 spécifiquement pour traiter les problèmes potentiels de droits humains liés à sa technologie. Les conseillers sont: Juliette Kayyem, ancienne sous-secrétaire américaine à la sécurité intérieure sous l’administration Obama, Tom Ridge, premier secrétaire américain à la sécurité intérieure depuis 2003, et Gérard Araud, ambassadeur de France aux États-Unis de 2014 à 2019.

+ Amnesty International n’avait pas fourni suffisamment de preuves… +

Amnesty International et divers groupes israéliens sont depuis longtemps en conflit. Amnesty International, fondée en 1961, accuse depuis longtemps Israël de violations des droits humains et plaide depuis longtemps pour un embargo sur les armes à l’encontre d’Israël. Amnesty International « dénonce de manière disproportionnée Israël en se concentrant uniquement sur le conflit avec les Palestiniens, dénaturant la complexité du conflit et ignorant les violations des droits humains très graves dans la région », a déclaré NGO Monitor, un groupe de veille de la société civile basé à Jérusalem. Dans une décision qui n’était pas directement liée à ces allégations d’espionnage, un tribunal d’un district israélien a rejeté dimanche, qui est une journée ouvrable dans le pays, la demande d’Amnesty International de retirer la licence d’exportation au groupe NSO. En 2019, Amnesty International a déposé une plainte alléguant qu’un de ses employés avait été espionné avec le logiciel Pegasus du groupe NSO. Le tribunal israélien a déclaré qu’Amnesty International n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour montrer que des logiciels espions avaient été utilisés contre son employé. « J’étais convaincue que les procédures de contrôle et le traitement des demandes d’autorisation d’exportation pour la défense sont méticuleux », a déclaré la juge du tribunal de district Rachel Lavi-Barkai dans sa décision. Selon les médias locaux, « une permission est délivrée à la suite d’un processus ardu. » L’autorisation d’exportation de NSO doit être approuvée par le ministère israélien de la Défense, qui supervise également la société. Lavi-Barkai a déclaré que le ministère de la Défense pourrait « prendre des mesures pour retirer ou suspendre » la licence s’il détermine qu’il existe une menace pour les droits de l’homme.

« Nous sommes très déçus de cette réponse », a déclaré Ingleton… ».

Bill Lawrence, professeur à l’Université américaine et expert dans les questions d’Afrique du Nord, a indiqué qu’il était peu probable qu’il y ait une action coordonnée entre Israël et le Maroc pour pirater une personne liée à Amnesty International, autre que le pays d’Afrique du Nord qui a accès aux logiciels espions. « Je ne pense pas que le Maroc et Israël coordonnent » à ce sujet, a-t-il déclaré à Zenger, notant que les deux pays n’ont pas de relations formelles mais qu’ils sont liés par le patrimoine et le tourisme. (Au moins 10 ministres d’origine marocaine servent dans le gouvernement israélien, a rapporté en mai Jeune Afrique).

Le groupe NSO a refusé de communiquer les pays auxquels il a vendu ses logiciels espions. Il a fait valoir qu’il maintient le secret pour « respecter les mesures de confidentialité de l’État et ne peut pas divulguer l’identité des clients »…