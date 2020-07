Verdict. La chambre criminelle près la cour d’appel de Tanger a confirmé jeudi le verdict prononcé en première instance à l’encontre du pédophile espagnol Félix Ramos accusé d’abus sexuel sur des pensionnaires mineurs d’un orphelinat maroco-espagnol.

Photographe et présentateur de télévision connu dans les milieux du show-biz en Espagne, Ramos, 39 ans, a été condamné au mois de novembre 2019, en première instance, pour « traite d’êtres humains » à 8 ans de prison ferme et au paiement d’un dirham symbolique à l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), a rapporté le site arabophone Alyaoum24.com.

Ramid a été arrêté, il y a un an à Tanger, pour « abus sexuels sur des mineurs« , alors qu’il était poursuivi au Maroc et en Espagne pour vente illégale de certificats et médailles au nom de nombreuses institutions.

Son arrestation avait fait suite à une plainte déposée par un jeune tangérois, 19 ans, après avoir appris que Ramos était entré au Maroc, l’accusant d’abus sexuels alors qu’il avait 14 ans contre 2000 dirhams.

+ Il prétendait être propriétaire d’une chaîne de télévision à Marbella, en Espagne +

Célèbre dans les milieux du show-biz en Espagne, Ramos avait visité le siège de l’association « Ningun Niño Sin Techo » en prétendant qu’il était propriétaire d’une chaîne de télévision à Marbella, en Espagne, et avait commencé se rendre régulièrement à cette institution avec un groupe de célébrités, ce qui lui a permis de piéger nombreuses de ses victimes, selon des militants des droits de l’homme.

Le plaignant a indiqué qu’à l’âge de 14 ans, il avait accompagné Felix Ramos jusqu’à sa chambre dans l’un des hôtels classés de Tanger, où il avait été sauvagement violé, un viol qui s’est répété à chacune des visites répétées du pédophile pendant plus de 3 ans.

Des militants des droits de l’homme ont souligné que le pédophile, en plus de satisfaire ses appétits sexuels, forçait sa victime à avoir des relations avec d’autres personne.

Et d’ajouter qu’il lui avait aussi demandé d’accompagner Falete Ojeda, un des artistes espagnols célèbres, qui l’a violé pendant quatre jours et qui, après son retour en Espagne, lui a demandé de se filmer et de lui envoyer des images pornographiques contre l’envoi de 60 euros.

