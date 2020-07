Du jamais vu. Des dizaines de Marocains, bloqués en Turquie, ont dressé, depuis 10 jours en signe de protestation, des tentes de fortunes près du consulat général du Maroc à Istanbul pour exiger leur rapatriement dans les plus brefs délais.

Selon le site Hespress.com, la police turque a ordonné à ces Marocains de quitter ce campement mais ces derniers ont refusé tant que ne serait pas prise une décision de leur rapatriement.

Devant leur refus, les forces de l’ordre turques ont fait croire aux protestataires qu’elles allaient les transférer vers des hôtels qui ont été mis à leur disposition par les services consulaires avant de « se retrouver finalement dans une prison où ils ont été placés en détention et dépouillé de leurs papiers », ajoute la même source.

Et de préciser qu’à a ce jour le sort reste inconnu de 150 Marocains bloqués, actuellement détenus dans une prison dans la périphérie d’Istanbul, une prison réservées aux réfugiés souhaitant quitter le territoire turc.

+ Les responsables consulaires ont fait appel à la police turque qui a dispersé les protestataires +

Amine, l’un des Marocains bloqués en Turquie, a indiqué à Hespress que les responsables consulaires l’avaient informé de quitter l’hôtel dans lequel il résidait en lui faisant croire que l’opération de rapatriement était sur le point de prendre fin.

Cependant, a-t-il ajouté, l’opération de rapatriement n’a pas concerné tous les Marocains bloqués, en ce sens que des centaines de citoyens attendent toujours d’être rapatriés.

« Les Marocains bloqués en Turquie se sont adressés au consulat après s’être retrouvés à dormir dehors », a-t-il souligné.

Mais les responsables consulaires ont fait appel à la police turque qui a dispersé les protestataires dont certains avaient tenté de pénétrer à l’intérieur du consulat avant qu’ils n’installent leur campement devant le consulat.

Les Marocains bloqués en Turquie exhortent le gouvernement marocain à organiser leur rapatriement dans les plus brefs délais, d’autant plus qu’ils n’ont plus d’argent pour subvenir à leurs besoins, a souligné la même source.

Des milliers de Marocains se sont retrouvés bloqués dans divers pays à travers le monde après la décision de Rabat de suspendre tous les vols et de fermer les frontières du pays pendant plus de 3 mois à cause de la pandémie du coronavirus.

Article19.ma