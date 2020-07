Solidarité agissante et il était temps. Et pour cause, un total de 7.100 ouvrières marocaines sont arrivées, janvier dernier, pour travailler dans la cueillette des fraises et fruits rouges à Huelva, en Andalousie.

Depuis la fin de la campagne agricole, il y a un mois, les femmes se sont retrouvées bloquées en Espagne , « sans travail, loin de leurs enfants, et sans possibilité de revenir au pays », à cause de la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes du Maroc suite à la pandémie du coronavirus, a rapporté le journal El País.

Grâce à la collaboration du gouvernement marocain et les autorités espagnoles, un rapatriement est enfin prévu à partir de samedi prochain. Une opération qui se déroulera « progressivement et par voie maritime », précise le quotidien espagnol La Vanguardia.

Après un test de dépistage au coronavirus, dans les divers centres de santé mis a disposition par le gouvernement andalou, les femmes seront transportées à bord de bus jusqu’au port de Huelva. Un bateau sera fourni par le gouvernement marocain afin de rapatrier ses ressortissantes.

