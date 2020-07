La voie express Tiznit-Dakhla, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, constitue un méga projet qui va renforcer de manière constante les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Ce projet à portée stratégique, objet d’une convention de partenariat signée devant SM le Roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la Marche verte, demeure un réel pont logistique entre le Maroc et le reste des pays africains, en vue de consolider davantage le développement économique tant à l’échelle régionale que continentale.

Il constitue également un exemple unique pour promouvoir les relations maroco-africaines, en assurant une liaison routière entre le nord et le sud du continent, permettant ainsi d’établir une véritable passerelle entre le Maroc et les autres pays d’Afrique, pour bâtir une coopération sud-sud agissante et un développement économique en plein essor.

La réalisation de cette voie express de plus de 1000 km vise à aménager un axe routier avec de normes techniques de taille entre les provinces du Sud et les autres régions du Royaume, réduire le temps du transport et améliorer le confort et la sécurité routière, à même de faciliter le transport des marchandises entre les villes du Sud du Maroc et les grands centres de production et de distribution.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau à Dakhla, El Hassan Rabai a souligné que les quatre tronçons relevant de la région Dakhla-Oued Eddahab de la route reliant Laâyoune-Dakhla ont été achevés dans les délais.

Cet axe s’étend sur une distance de 162 km entre Oued Lkrae et Dakhla, pour un coût global de 391 millions de dirhams (MDH), avec un délai d’exécution cumulé de 52 mois, a précisé M. Rabai.

Tous les travaux de ces tronçons ont porté sur le renforcement et l’élargissement de la route à 9 mètres, l’élargissement de la chaussée de 6 à 7m avec 2*1m d’épaulement et 2*1m d’accotements, soit une plateforme de 11m et la rectification du tracé au niveau de quelques sections, a-t-il expliqué, notant que les entreprises attributaires des marchés ont respecté les délais de mise en œuvre des quatre lots.

+ Un projet d’envergure, qui s’étend sur 1.055 km et dont le coût de réalisation s’élève à environ 10 milliards DH +

Dans cette lignée, M. Rabai a fait savoir qu’un ouvrage d’art (6 doubles dalots) a été construit à Oued Lkrae, en plus de six aires d’évacuation des eaux de poissons et trois aires de repos, mises en place tout au long de cette voie, soulignant que les travaux de signalisation horizontale et verticale sont achevés sur lesdits tronçons.

Par ailleurs, M. Rabai a indiqué que ce projet d’envergure s’assigne pour objectifs de sauvegarder le patrimoine routier de la région, de mettre à la disposition des usagers de la route un axe routier répondant aux normes internationales de qualité et d’améliorer l’offre de services logistiques des passagers et des marchandises, à même de contribuer au développement socio-économique et d’éviter les suspensions de la circulation à cause d’inondations et d’ensablement.

Selon des données fournies par la direction régionale de l’équipement du transport de la logistique et de l’Eau, le premier tronçon de cet axe, allant d’Oued Lkrae à la commune rurale Bir Anzarane sur un linéaire de 44 km, porte sur les travaux d’élargissement et de renforcement de la RN1, nécessitant une enveloppe budgétaire de 112 MDH, pour une durée de 14 mois.

Quant au deuxième tronçon entre la commune rurale Bir Anzarane et la commune d’El Argoub (48 Km), il a nécessité un investissement global de 109 MDH, pour un délai d’exécution de 14 mois.

Concernant le 3éme tronçon reliant la commune d’El Argoub au PK 40, il s’étend sur environ 35 km, pour un coût global de 89 MDH (12 mois), en plus des travaux de la 4eme section relative à la réalisation de la pénétrante de la ville de Dakhla sur 34 km (81 MDH/12 mois), précise la même source.

Ce projet d’envergure, qui s’étend sur 1.055 km et dont le coût de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dhs, constitue un levier structurant pour le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume.

Il est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des finances, la région de Laayoune-Sakia El Hamra, la région de Guelmim-Oued Noun, la région de Dakhla-Oued Eddahab et la région de Souss Massa.

