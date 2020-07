Solidarité agissante. En vue de soutenir les efforts du Royaume du Maroc dans sa lutte contre le coronavirus et ses effets, le Gouvernement du Japon a décidé de fournir une aide d’urgence médicale au Maroc d’une valeur de 500.000.000 de Yens japonais (soit environ 4.650.000 US$).

La signature de l’Echange de Notes de ce Don s’est déroulée à Rabat, le 10 juillet 2020 entre Nasser BOURITA, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger et SHINOZUKA Takashi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Royaume du Maroc.

Un communiqué, rendu public ce mardi et dont Article19.ma a obtenu une copie, souligne qu’en « contribuant ainsi au renforcement d’hôpitaux provinciaux dans plusieurs régions du Royaume en équipements médicaux tels qu’appareils de radiographie numérique mobile, systèmes à ultrasons, systèmes de radiographie, scanners CT et autres, le Japon, à travers sa coopération économique et sociale, s’engage activement aux côtés du Maroc dans ses efforts pour dominer la crise sanitaire causée par la COVID-19 qui se propage encore rapidement dans le monde entier. »

Sur instructions royales, le Gouvernement du Maroc a pris des mesures importantes et multidimensionnelles pour contenir la pandémie et atténuer son impact socio-économique ce qui lui vaut la reconnaissance de la communauté internationale dont le Japon, note la même source.

Il est à souligner également que, le Gouvernement du Japon vient de mobiliser dernièrement 573.804 Dollars américains à travers sa coopération avec l’UNICEF au Maroc pour contribuer au financement des interventions ciblées visant la prévention de la transmission de la COVID-19 et l’atténuation de l’impact de l’épidémie.

