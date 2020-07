Par Dr Mohamed Chtatou

Le 15 juin 2020, des combats ont éclaté entre des soldats chinois et indiens à propos d’une frontière de l’Himalaya occidental, historiquement incertaine et contestée, appelée Galwan River Valley. Cette région frontalière est suffisamment haute pour être appelée le toit du monde. Dans les semaines qui ont précédé l’affrontement, on a signalé des échauffourées entre les deux armées sur la ligne de contrôle réelle (Line of Actual Control –LAC-), une frontière très mal délimitée entre les deux pays. Le terme LAC est mal choisi, car il n’y a pas d’accord sur l’emplacement de la ligne. Il n’y a pas non plus d’accord mutuel entre les deux pays pour délimiter clairement le territoire sous LAC.

Historique du malentendu

La confrontation a eu lieu après que la tension se soit accrue ces derniers mois à propos d’une nouvelle route que l’Inde aconstruite au Ladakh le long du LAC, ce qui a incité la Chine à déployer des troupes pour protéger sa frontière. La Chine a également accusé les troupes indiennes d’avoir traversé la frontière à deux reprises. La situation est devenue incontrôlable lors d’une réunion tendue des officiers des deux côtés et a dégénéré en affrontements meurtriers. Bien qu’aucune arme n’ait été utilisée, au cours de la bagarre, certains soldats sont tombés dans le Galwan, rivière au courant rapide, par une température inférieure à zéro. Au moins 20 soldats indiens ont été tués, mais il n’y a pas eu de victimes chinoises officiellement confirmées.

Les analystes affirment que la Chine s’est abstenue de publier le nombre de ses victimes afin que les Indiens ne puissent pas faire de comparaison avec la montée en puissance du sentiment nationaliste ultra (hindou) qui a saisi l’Inde depuis l’arrivée au pouvoir du parti hindouiste suprémaciste BhartiyaJanata en 2014. Dans le même temps, les responsables indiens ont balayé du revers de la main le fait que des soldats aient été en captivité en Chine. Pendant ce temps, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères n’a pas abordé directement les rapports des médias qui disaient que la Chine avait libéré des soldats indiens, dont un lieutenant-colonel et trois majors, qui avaient été détenus le 18 juin 2020. Au lieu de cela, le porte-parole a déclaré : « Selon mes informations, il n’y a actuellement aucun personnel indien détenu du côté chinois« .

La Chine et l’Inde ont connu de nombreux affrontements frontaliers depuis le début des années 1960. La racine du conflit se trouve profondément dans la domination coloniale britannique en Inde et les manœuvres stratégiques du Grand Jeu “The Great Game“ au tournant du 20e siècle, lorsque les Britanniques ont voulu délimiter leur sphère d’influence de la Russie tsariste qui s’étendait en Asie centrale vers le Tibet. Cela allait créer un rival européen à côté. Cela a déclenché le Grand Jeu entre ces deux rivaux européens.

Les Britanniques ont considéré que cette frontière était l’une de leurs plus vulnérables et ont procédé à la reformulation de la frontière en sa faveur en faisant fi de toute réalité historique en traçant la ligne McMahon, du nom de Henry McMahon qui a proposé la frontière, englobant l’actuelle frontière orientale entre la Chine et l’Inde pour sauvegarder leurs intérêts coloniaux en Inde qui est elle-même une construction coloniale britannique comme The McMahon Line ( la ligne McMahon) elle-même. Mais la Chine n’a jamais reconnu cette ligne.

Accords après l’indépendance

Lorsque l’Inde a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en 1947, la Chine a été fondée sous le nom de République populaire de Chine en 1949 sous la direction de Mao Zedong. Depuis leur naissance, ils sont en désaccord sur les questions frontalières. La tension a commencé à monter tout au long des années 1950 pour culminer avec la guerre de 1962. Les troupes chinoises ont franchi la ligne McMahon pour entrer en Inde et ont pris position et déclaré un cessez-le-feu, traçant officieusement la ligne où les troupes chinoises ont pris position, établissant ainsi ce qui est maintenant connu comme la ligne de contrôle effectif (LAC).

Afin d’éviter de nouvelles escarmouches à la frontière, le premier ministre indien Narasimha Rao a signé un accord acceptant la frontière de facto en cédant certains territoires à l’ouest de la frontière en 1993. Pour renforcer l’accord de 1993, un autre accord a été signé en 1996, qui interdit l’utilisation d’armes à feu pendant tout conflit frontalier, sauf dans le cas d’exercices militaires. Un autre accord a été signé en 2005, renouvelant la volonté continue des deux pays de respecter les accords précédemment signés.

La nouvelle position indienne fruit de ferveur ultra-nationaliste

Cependant, depuis que le parti hindouiste suprémacisteBhartiya Janata, sous la direction de Narendra Modoi, est arrivé au pouvoir en 2014, l’Inde a adopté une position très musclée sur la question des frontières. Le changement de statut de l’État de Jammu-et-Cachemire, garanti par la Constitution, est particulièrement préoccupant pour la Chine.

Le changement constitutionnel a été principalement conçu pour donner une solution démographique à l’État à majorité musulmane pour le transformer en un État à minorité musulmane. Toutefois, ce changement constitutionnel implique une question collatérale, à savoir la séparation du Ladakh et du Jammu-et-Cachemire. Or, la Chine se concentre sur le Ladakh. La vallée de la rivière Galwan se trouve au Ladakh, près d’Aksai Chin, une zone contestée revendiquée par l’Inde mais contrôlée par la Chine. L’Inde considère AksaiChin comme faisant partie du territoire indien du Ladakh qui a été découpé du Cachemire occupé par l’Inde le 5 août 2019 lorsque ledit changement constitutionnel a été mis en œuvre. La Chine a considéré la construction récente de routes dans la région comme un changement de statu quo et une remise en cause de sa position stratégique.

Cette revendication indienne sur Aksai Chin n’a aucune validité juridique car de nombreuses résolutions des Nations unies identifient le Jammu-et-Cachemire, y compris le Ladakh, comme un territoire contesté. La revendication de l’Inde sur Aksai Chin – les cartes officielles indiennes montrent qu’Aksai Chin fait partie de l’Inde – est une démonstration de l’intention stratégique de l’Inde de séparer le Tibet de la province du Xinjiang. Le New York Times a également suggéré que le ministre indien de l’Intérieur AmitShah a joué un rôle dans l’aggravation des choses en promettant dans un discours en 2019 de reprendre Aksai Chin.

Position de la Chine : maintenir les revendications de l’Inde en échec

En contrôlant la ligne de crête de la rivière Galwan, la Chine peut maintenir les revendications de l’Inde sur le plateau d’Aksai Chin en échec. Par conséquent, le maintien de l’ALC actuelle est d’un intérêt stratégique majeur pour la Chine afin de prévenir toute menace à son intégrité géographique. La Chine considère la vallée comme faisant partie du Tibet qui était un protectorat chinois de l’empire Qing depuis le début du 18ème siècle et de la province du Xinjiang. Plus à l’est, la Chine revendique l’Arunachal Pradesh comme le flanc sud du Tibet et le décrit comme le Tibet du Sud. Ce sont là les deux principales zones de conflit frontalier entre les deux pays.

Neville Maxwell, dans son livre « India’s China War« , a noté que lorsque le premier ministre chinois de l’époque, Zhou Enlai, s’est rendu à New Delhi après avoir réussi à renégocier la même ligne de démarcation avec le Myanmar, qui faisait partie de l’Inde britannique au moment où la ligne de démarcation a été tracée, la Chine n’a pas pu obtenir de résultat satisfaisant car l’Inde estimait que la ligne McMahon ne pouvait pas être renégociée. La Chine a également réussi à conclure un accord frontalier avec le Népal. En fait, les conflits frontaliers permanents entre l’Inde et ses voisins se sont intensifiés ces derniers jours. La position si rigide de l’Inde à la frontière avec ses voisins est conçue par son histoire coloniale.

L’Inde étant une construction coloniale britannique, elle se sent assidûment et instinctivement obligée de s’accrocher au territoire qui lui a été légué par son maître colonial. Comme le souligne Perry Anderson dans son livre “The IndiaIdeology“, Jawaharlal Nehru, dans son dernier conflit avec la Chine, a invoqué le Mahabharata comme preuve que la NorthEast Frontier Agency faisait partie de la mère Inde depuis des temps immémoriaux. La volonté de l’Inde de recréer l’Inde mythique est également à l’origine de son comportement d’intimidation avec ses petits voisins.

Cependant, les relations avec la Chine sont très différentes. La Chine et l’Inde ont toutes deux mobilisé des forces importantes dans la zone de conflit. L’Inde a maintenant abandonné les restrictions précédentes sur l’utilisation des armes à feu pour répondre à des « situations extraordinaires » et il est certain que la Chine réagirait également de la même manière. Le premier ministre indien Narendra Modi s’est récemment rendu dans la zone de conflit dans le cadre d’une mission de renforcement moral, tandis que les commandants locaux semblent essayer de parvenir à un accord de désengagement.

Des initiatives diplomatiques sont également en cours pour désamorcer la situation, mais la situation reste tendue. L’impasse pourrait avoir des conséquences déstabilisatrices pour la région. En s’emparant de ce conflit frontalier avec la Chine, l’Inde tente d’attiser la ferveur ultra-nationaliste de l’opinion publique. En cherchant à renforcer encore ses liens avec les États-Unis par le biais du QuadrilateralSecurity Dialogue –QUAD- (Le dialogue de sécurité quadrilatéral est un forum stratégique informel entre les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde qui est entretenu par des sommets semi-réguliers, des échanges d’informations et des exercices militaires entre les pays membres), l’Inde ne pourra que se transformer en un état client comme le Japon et l’Australie. Ainsi, se prosterner devant les États-Unis ne servira que l’intérêt des États-Unis, et non celui de l’Inde.

Mot de fin

La Chine et l’Inde ont connu des conflits frontaliers dans le passé sans pour autant mener à une guerre totale. La Chine est en train de devenir une puissance importante. Si l’Inde se sent intimidée, l’utilisation des conflits frontaliers comme prétexte pour déclencher un conflit plus large ne changera guère la réalité sur le terrain. Cela ne servirait que l’intérêt stratégique des États-Unis, qui préféreraient que ni la Chine ni l’Inde ne s’élèvent sur le plan économique.

L’engagement économique productif que l’Inde a déjà avec la Chine est bénéfique pour les deux pays ainsi que pour la région de l’Asie du Sud. Cette relation est sans aucun doute sérieusement mise à l’épreuve à la suite du récent affrontement frontalier qui a déclenché une ferveur ultra-nationaliste en Inde pour boycotter les biens et services chinois.

La désescalade et la résolution des problèmes frontaliers par l’abandon de toute option militaire est la seule voie réaliste qui permettrait également d’ouvrir la voie à une relation économique plus engagée entre les deux pays.



Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU sur Twitter : @Ayurinu

Article19.ma