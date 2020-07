La crise sanitaire liée au Covid-19 a fait du télétravail le modèle de notre nouvelle société d’où la question de s’interroger sur le salarié de demain. C’est le cas du moteur de recherche d’emplois DirectlyApply qui a fait appel à des scientifiques pour imaginer l’employé du futur qui travaillerait de chez lui.

DirectlyApply a ainsi imaginé le personnage de Susan, une collaboratrice qui semble assez mal en point à force de passer sa vie penchée sur son téléphone et son ordinateur, une peau fragile et capricieuse en manque de vitamine D et B12 ou encore des yeux rouges et fatigués par la lumière des écrans.

Au fait, Susan, est le produit d’un ensemble de risques auxquels sont exposés les télétravailleurs, selon des experts en santé au cas où certaines mesures ne sont pas respectées pour les éviter.

+ Ne pas avoir de contact humain pendant de longues périodes mène droit au stress +

Pour ces experts, lorsqu’une personne travaille à distance, il est important qu’elle maintienne une certaine routine qui lui permet de gérer son temps et d’optimiser sa concentration, d’entretenir des liens sociaux car le fait de ne pas avoir de contact humain pendant de longues périodes peut conduire à des niveaux plus élevés d’hormone de stress, le cortisol, ce qui augmente la pression artérielle et a des effets néfastes sur la santé physique.

Il est aussi conseillé de prendre le temps pour faire de l’exercice physique, de prendre un peu d’air frais après une longue journée de travail à distance et de veiller à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée en aménageant un espace de travail délimité à son domicile et de définir des pauses régulières pour se lever et se déplacer, manger et boire et sortir si possible pour faire de l’exercice.

+ Travailler à distance ne signifie pas nécessairement travailler seul mais aussi de travailler en équipe +

Les experts conseillent également d’utiliser le temps libre à bon escient, notamment, à socialiser avec des amis et les membres de la famille, à se promener dans la nature ou à faire une activité de remise en forme.

De plus, pour les experts, travailler à distance ne signifie pas nécessairement travailler seul mais aussi de travailler en équipe. Il est recommandé de prévoir des réunions d’équipe pour échanger entre collègues.

Article19.ma