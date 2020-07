Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a pris part, mardi, à une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de la délégation ministérielle arabe, issue du comité de l’initiative de paix arabe.

Outre M. Bourita, ont pris part à cette réunion les ministres des affaires étrangères de la Jordanie, des Emirats arabes unis, de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte et de la Palestine.

Cette rencontre a été marquée par la participation également des ministres des affaires étrangères de la Tunisie, qui siège actuellement au Conseil de Sécurité des Nations Unies, du Sultanat d’Oman (président de l’actuelle session ordinaire du conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel), du Koweït (ancien membre du conseil de sécurité), outre le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

La réunion a été l’occasion de passer en revue les efforts consentis en vue d’empêcher la mise en oeuvre de la décision israélienne d’annexer une partie des territoires palestiniens occupés et préserver les chances de réalisation d’une paix juste et globale.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de cette réunion ministérielle, les ministres arabes des affaires étrangères ont exprimé le rejet par les pays arabes de l’annexion d’une partie des territoires palestiniens occupés, relevant que cette annexion constitue une violation du droit international et va saper la base du processus de paix, en l’occurrence, la solution de deux Etats.

Ils ont réitéré leur soutien aux Palestiniens en vue de concrétiser leurs droits légitimes à leur tête la liberté et l’établissement d’un Etat indépendant avec Al Qods Est comme capitale.

+ Normaliser les relations avec l’Etat hébreu, à condition qu’Israël se retire de l’ensemble des terres arabes annexées depuis 1967 +

Les ministres arabes ont mis aussi l’accent sur la nécessité de la reprise de négociations sérieuses et actives pour parvenir à une solution à ce conflit sur la base de deux Etats conformément aux résolutions internationales, faisant part de leur disposition à déployer tous les efforts possibles pour soutenir ces négociations dans le cadre du quartet international pour parvenir à un accord de paix global garantissant tous les droits du peuple palestinien et la sécurité d’Israël.

A cet égard, ils ont appelé à demeurer attachés à l’initiative de paix arabe adoptée lors du sommet de Beyrouth de 2002, notant que cette initiative propose des solutions exhaustives pour parvenir à une paix globale et durable.

Et de rappeler que cette initiative a réaffirmé la disposition de l’ensemble des pays arabes à considérer le conflit arabo-israélien comme clos, conclure un accord de paix avec Israël garantissant la sécurité de tous les pays de la région, normaliser les relations avec l’Etat hébreu, à condition qu’Israël se retire de l’ensemble des terres arabes annexées depuis 1967 et accepte l’établissement d’un Etat de Palestine indépendant exerçant sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire occupé avec Al Qods Est comme capitale.

Le communiqué a mis également en garde contre l’application du plan d’annexion israélien, relevant que cette démarche est de nature à attiser les tensions dans la région et à favoriser l’extrémisme.

Et de souligner l’importance de poursuivre l’action avec les pays amis et frères pour exprimer le refus de la communauté internationale de ce plan d’annexion et de relancer un véritable processus de paix à même d’aboutir à une paix juste et globale qui constitue une nécessité régionale et internationale et un choix stratégique arabe.

Article19.ma