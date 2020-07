Depuis le début de la pandémie, il a minimisé le danger et la gravité de Covid-19. Mais ce mardi 7 juillet, le président brésilien Jair Bolsonaro a avoué publiquement avoir été « testé positif » au nouveau coronavirus.

« Le résultat positif (du test) vient d’arriver », a déclaré Bolsonaro qui est âgé de 65 ans, lors d’un entretien accordé à plusieurs chaînes de télévision, après avoir eu de la température la veille, selon l’AFP.

« J’avais 38 degrés de fièvre, mais mes poumons étaient propres. Les médecins m’ont donné de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien », a ajouté Bolsonaro. Il a précisé qu’il travaillerait désormais le plus possible « par visioconférence ».

Alors que la pandémie a déjà fait quelque 65.000 morts au Brésil et 1,6 million de cas confirmés depuis son apparition en février, « par défi », le chef de l’État brésilien n’hésitait pas à participer sans masque sanitaire à plusieurs événements publics, notent les médias brésiliens.

Pour rappel, Bolsonaro a annoncé lundi 6 juillet avoir subi un nouveau test de dépistage au Covid-19. La presse a rapporté par ailleurs, qu’il présentait des symptômes associés au coronavirus, la maladie provoquée par le virus.

