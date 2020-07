En France, Macron rêvait d’un nouveau gouvernement nickel et sans vagues. Mais le 6 juillet, dès l’annonce de la nomination du célèbre avocat Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice et de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur, une levée de boucliers des féministes s’est déclenchée sur la Toile.

« Comment imaginer un instant que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avance avec un violeur à l’Intérieur et un masculiniste à la Justice ? Ce gouvernement est une honte », a tweeté le réseau Osez le féminisme ! », selon France24.

Et de rappeler que par le passé, la star des médias parisiens, s’est farouchement opposé à la création du délit d’outrage sexiste.

Les associations féministes reprochent également à Me Moretti « ses propos sexistes » lors du procès de l’ancien secrétaire d’État et maire de Draveil, Georges Tron, accusé de viol et d’agressions sexuelles, mais acquitté en novembre 2018, précise la même source.

« C’est bien beau que la parole des femmes se libère, mais vous préparez un curieux mode de vie aux générations futures », avait lancé Moretti à l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).

« Ce qui était autrefois un râteau est aujourd’hui un délit », « À 30 ans, on n’est pas une potiche incapable de dire non à un homme », certaines femmes « regrettent de ne plus être sifflées », telles sont les petites phrases mysogines du nouveau ministre de la Justice soigneusement ressorties des archives, en ce début de semaine, dans de nombreux tweets de militantes ou d’anonymes, note la même source.

Pour rappel, en octobre 2016, lorsque Saad Lamjarred avait été accusé de viol par la jeune française Laura Prioul à Paris, Moretti avait accepté de prendre la défense du chanteur marocain tout en lui conseillant à plusieurs reprises de rester très discret jusqu’à la fin du procès. Un an et demi plus tard, Moretti jette l’éponge sans donner d’explications. Une décision « inattendue » de la part d’un avocat de sa trempe, dit-on.

Article19.ma