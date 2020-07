Une forte vague de chaleur est attendue du dimanche à mardi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 39°C et 49°C, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin spécial de niveau rouge.

Ainsi, des températures allant de 45 à 49°C sont attendues lundi et mardi à Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inzegane-Ait-Melloul, Chtouka Ait-Baha, Essaouira (intérieur), Guelmim, Youssoufia, Es-Semara et Assa-Zag, indique la DGM.

Des temépartures allant de 40 à 45°C concerneront, durant la même période, les provinces de Rehamna, Marrakech, Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Tata, Chichaoua, Berrechid, Benslimane, Boulemane, Nouasseur, Settat, El-Jadida, Meknes, El-Hajeb, Fes, Ouezzane, Moulay Yacoub, Larache, Khenifra, Beni-Mellal, Azilal, Khouribga, Khemisset, Kenitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Sidi Bennour, Tiznit, Sidi Ifni (intérieur), Laayoune (intérieur), Tarfaya (intérieur), Taounate, Safi (intérieur), Aousserd, Boujdour, Zagoura, Errachidia, Tan-Tan et Oued Ed-Dahab, ajoute le communiqué. Dimanche, des températures variant entre 42 et 46°C seront attendues à Assa-Zag, Es-Semara, Tan-Tan, Guelmim, Essaouira, Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Youssoufia, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Settat, Fes, Moulay Yacoub, Khemisset, Tata, Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inzegane-Ait-Melloul, Chtouka Ait-Baha, Zagora, Aousserd, Boujdour et Oued Ed-Dahab, tandis qu’une vague de chaleur touchera le même jour, Taza, Boulemane, Sefrou, Ouezzane, Larache, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Meknès, El-Hajeb, Guercif, Jerada, Khenifra, Benslimane, Berrechid, Sidi Bennour, Safi, Khouribga, Laayoune, Sidi Ifni, Taounate, Tiznit et Errachidia, selon la DGM.

Des températures oscillant entre 35 et 39°C sont prévues, mardi, à Mediouna, Skhirat-Temara, Sale, Rabat, Mohammedia et Casablanca, précise le communiqué, notant que le temps chaud persistera, mercredi, sur l’intérieur du Souss et des provinces Sud, du Saiss et des plaines intérieures.

