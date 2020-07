Mea culpa? Le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz, a rompu son silence au sujet de la non-déclaration des salariés de son cabinet d’avocats à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Amekraz, qui a admis avoir commis une infraction en ne déclarant pas deux de ses employés, a affirmé comprendre que la question ait été relayée par les médias, mais s’en est pris aux partis et dirigeants politiques qui mènent une campagne à son encontre bien qu’ils soient eux « impliqués dans des délits » et des « crimes » et non pas de simples infractions.

Lors de sa participation à une visioconférence sur le Sahara organisée par la jeunesse du Parti justice développement (PJD), il a indiqué qu’il n’avait ouvert son cabinet d’avocats qu’en 2016.

Et d’ajouter que les employés qui travaillent avec lui n’étaient pas « professionnellement stables » et que le plus ancien de ces employés avait rejoint le cabinet en 2017, tandis que la secrétaire l’a rejoint seulement en 2019.

+ Les PJDistes et les leçons de morale…+

Amekraz a souligné en outre qu’il ne dirige plus le cabinet depuis sa nomination au poste de ministre et qu’il a confié sa gestion à un collègue qui s’est chargé du règlement de sa situation auprès de la direction des impôts puis de la CNSS, soutenant que cette dernière étape a demandé beaucoup de temps et pris du retard à cause de la période de confinement.

Amekraz a fait savoir que son cabinet a régularisé la situation de ses employés de manière rétroactive, en s’acquittant de toutes les cotisations à la CNSS, soulignant qu’il n’a exercé aucune pression pour accélérer le processus, même s’il est le président du conseil d’administration de cet organisme.

Il a, en outre, soutenu qu’il avait toujours payé les employés du cabinet et ses stagiaires au dessus du SMIG.

Bref, celui qui avoue ses erreurs serait-il partiellement pardonné ? Difficile à dire surtout dans dans le cas d’un ministre et de son collègue du PJD, Mustapha Ramid, qui pendant une décennie n’ont cessé un seul instant de donner des leçons de morale à leurs adversaires politiques « sans barbe »…

Article19.ma