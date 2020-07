Incroyable mais vrai. Au Maroc, la brigade de la police judiciaire de Sidi Ifni a interpellé, samedi, un candidat libre aux épreuves du baccalauréat pour son implication présumée dans des actes de fraude aux examens scolaires et enregistrement de vidéos actant ces agissements.

La préfecture de police de Laâyoune avait interagi sérieusement avec une vidéo de 29 secondes d’un individu diffusant, via les systèmes informatiques, un enregistrement de l’intérieur d’une salle d’examen, ce qui a nécessité l’ouverture d’une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent, en coordination avec les services pédagogiques supervisant le déroulement des examens , indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

+ Investigations en cours pour interpeller deux autres individus impliqués dans ces actes criminels +

Les recherches techniques et investigations menées ont permis de déterminer l’emplacement de la salle de classe en question à la ville de Sidi Ifni et d’identifier et d’interpeller le suspect à Mirleft près de cette même ville, en possession d’une puce numérique connectée à une caméra commandée à distance, ainsi que de deux téléphones portables qui auraient été utilisés dans ces actes de fraude, ajoute la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, précise le communiqué, faisant savoir que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller deux autres individus présumés impliqués dans ces actes criminels.

