534 nouveaux cas d’infection au Covid-19 et 169 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 13.822 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier, et à 9.329 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison d’environ 67,5%, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Mme Hind Ezzine.

Le nombre des morts a atteint 232, après l’annonce de deux nouveaux décès, soit un taux de létalité de 1,7%, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la répartition géographique des nouveaux cas, 266 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Marrakech-Safi (253 à Safi, 9 à Marrakech et 4 à Kelaat Sraghna), 93 cas dans la région de Fès-Meknès (92 cas à Fès et 1 à Moulay Yaacoub), 59 cas dans la région de Casablanca-Settat (45 cas à Casablanca, 10 à Mediouna et 4 à Mohammedia), 55 cas dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (36 cas à Tanger, 14 à Tétouan, 4 à Larache et 1 à Ouazane), a indiqué la résponsable. En outre, 34 cas ont été enregistrés dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (34 cas à Laâyoune), 9 cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (7 cas à Kénitra et 2 à Sidi Kacem), 7 cas dans la région de Béni-Mellal-Khénifra (6 cas à Fkih Ben Saleh et 1 à Beni Mellal), 7 cas dans la région de l’oriental (6 cas à Oujda et 1 à Jerrada), 3 cas dans la région de Guelmim-Oued-Noun (2 cas à Tan-Tan et 1 à Sidi Ifni), 1 cas dans la région de Dakhla-Oued Dahab à Dakhla, tandis que les autres régions ( Draâ-Tafilalet et Souss-Massa) n’ont enregistré aucun nouveau cas, a-t-elle précisé.

Évoquant le système de suivi des personnes contacts, la responsable a noté qu’il a permis la détection de 517 des nouveaux cas, soit 97%, ajoutant que leur nombre a actuellement atteint 69.961, dont 13.630 font toujours l’objet de suivi médical, alors que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’établit à 734.627.

S’agissant des cas actifs, Mme Ezzine a relevé que 4.261 patients sont actuellement sous traitement, dont 1.104 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 957 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 632 dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 586 dans la région de Casablanca-Settat, 521 dans la région de Marrakech-Safi, 397 dans la région de Fès-Meknès, 30 dans la région de Guelmim-Oued-Noun, 22 dans la région de Béni-Mellal-Khénifra, 17 dans la région de l’oriental, 11 dans la région de Dakhla-Oued Dahab, 2 dans la région Souss-Massa, alors que la région de Draâ-Tafilalet ne compte aucun cas actif.

Le nombre de cas actifs qui se trouvent en réanimation atteint 18, dont 5 dans la région de Casablanca-Settat, 2 dans la région de Guelmim-Oued Noun, 3 dans la région de Marrakech-Safi, et 8 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

