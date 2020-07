C’est bien la saison d’été. Au Maroc, une hausse sensible des températures marquée par un temps du type chergui et par des valeurs dépassant les normales mensuelles de 5 à 10 degrés, est prévue dans plusieurs régions du Royaume, et ce à partir du samedi (04 juillet) jusqu’à mardi (07 juillet), sur le Sud-Est du pays et l’intérieur des Provinces sud.

Dans un communiqué, la Direction générale de la météorologie (DGM) indique que cette hausse atteindra les régions intérieures du pays avec un temps chaud accompagné du phénomène du Chergui principalement sur les Provinces sud, l’intérieur du Souss, les plaines de Tadla, le Haouz, Rhamna, Chiadma, Tansift, les plateaux de phosphate, Oulmès, le Saiss, l’intérieur du Gharb, Loukkous, Chaouia et Abda, ainsi que les régions Est et Sud-Est du pays.

Les températures oscilleront entre 45 et 48 degrés sur le Sud, Sud-Est, à l’intérieur des Provinces sud, le Souss, les plaines de Tadla, le Haouz, Tansift, Rhamna, Chaidma et l’interieur du Gharb, Loukkous et Chaouia, précise la même source

Elles varieront entre 40 et 45 degrés sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, le Gharb, Loukkous et l’Oriental et entre 28 et 36 degrés sur les côtes atlantiques nord et la Méditerranée, poursuit le communiqué.

A partir du mercredi prochain les températures connaitront une baisse progressive, tandis que le temps relativement chaud se maintiendra encore sur le Sud et le Sud-est du pays, conclut la DGM.

