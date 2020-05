Au Maroc, le média en ligne TourismaPost vient de lancer, en partenariat avec la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), un grand sondage pour connaître la ou les « Régions Préférées des Internautes 2020 ».

C’est la quatrième édition de ce sondage lancé par Tourisma Post et la CNT via le site www.tourismapost.com et sa page Facebook, indique les promoteurs de cette initiative dans un communiqué, précisant que les internautes ont jusqu’au 20 mai, date de la fin du confinement, pour voter pour leur région préférée parmi les douze régions du Royaume.

En organisant ce sondage, Tourisma post en collaboration avec la CNT, crée une émulation autour des régions touristiques du pays, note la même source.

« Le tourisme interne est aujourd’hui, plus que jamais une donne importante pour le secteur du tourisme », souligne Ahlam Jebbar, directrice du portail Tourisma Post, cité par le communiqué, ajoutant que « ce sondage et toute la communication autour vont nous permettre non seulement de braquer les projecteurs sur les régions touristiques du Royaume mais également de connaître les tendances qui se dégagent pour la fin du confinement et les préférences des Marocains ».

Pour l’édition précédente, ce ne sont pas moins de 95.473 votes qui avaient été enregistrés provenant de quelques 37 pays, fait savoir la même source, rappelant que les 3 précédents vainqueurs de ce sondage avaient été d’abord Ouarzazate, puis Dakhla et enfin Fès.

Et pour chaque édition, un grand événement avait été organisé où des trophées avaient été remis aux autorités et aux élus ainsi qu’aux opérateurs touristiques de la région, en présence des représentants de la presse nationale. Ce prix est ainsi devenu un vecteur de promotion pour les régions du pays.

Les résultats seront rendus public à la fin du confinement et seront suivis par une campagne de communication autour de la ou des régions choisies par les internautes pour être « la Région Préférée des Internautes 2020 », conclut le communiqué.

