Un cauchemar. Les mesures de confinement et de fermeture à cause de la pandémie du Covid-19 conduiront à la perte de 25 millions d’emplois dans le monde, selon les scénarios « les plus optimistes » établis par plusieurs pays, a révélé le ministère marocain du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale.

Pour ce qui est du scénario « le plus pessimiste », le 4ème et le pire de tous les 3 autres, serait de »maintenir les mesures de fermeture, de restrictions sur les voyages internationaux et de télétravail jusqu’à fin 2020 », estime le ministère cité par Hespress.com.

Selon ces prévisions, la mesure de distanciation sociale sera maintenue pendant une période allant de 12 à 18 mois, avec une difficulté de maîtriser une 2ème vague de l’épidémie, sachant que la reprise économique en 2021 sera relativement modérée et qu’il faudra attendre 2023 pour voir la plupart des économies retrouver leurs niveaux d’avant la crise.

+ Scénario 1 : le maintien de la distanciation sociale pendant 6 à 12 mois +

Quant au premier scénario, il prévoit la levée des mesures de confinement d’ici l’été tout en maintenant les restrictions sur les voyages internationaux et la poursuite du télétravail. Ce scénario prévoit « le maintien de la distanciation sociale pendant 6 à 12 mois, avec une maîtrise facile d’un éventuel retour de l’épidémie en hiver ».

Le 2ème scénario, selon le ministère du Tourisme, est de lever le confinement en été et de le l’adopter une nouvelle fois en hiver tout en maintenant les restrictions sur les voyages internationaux et tout en maintenant aussi le travail à distance, et la distanciation sociale pendant environ 12 mois.

Ce scénario prévoit une difficulté à maîtriser le retour de l’épidémie en hiver alors qu’il faudra jusqu’à fin 2022 pour voir la plupart des économies retrouver leur niveau d’avant la crise.

+ La croissance pourrait reprendre en 2021… +

Le 3ème scénario, selon le ministère du Tourisme, est de lever les mesures de confinement d’ici l’été, et d’autoriser les voyages internationaux, le commerce international et l’activité commerciale avec une levée progressive de la distanciation sociale, en tablant sur un hiver sans une nouvelle épidémie.

Dans ce scénario, selon le ministère du Tourisme, la plupart des économies connaîtront une légère stagnation de 2 à 3% sur une année, la croissance devant reprendre en 2021 pour atteindre les niveaux d’avant la crise.

+ Au 13 avril 2020, 87% des hôtels ont fermé leurs portes au Maroc +

Le ministère marocain du Tourisme a indiqué que « les mesures sanitaires ont eu un impact significatif sur l’arrivée des touristes aux postes frontières fin mars 2020 au Maroc », révélant que le nombre de touristes a diminué de 70% au cours du mois de mars.

Parmi les mesures préventives prises par le Maroc, le ministère rappelle la fermeture de la plupart des établissements touristiques, indiquant qu’au 13 avril 87% des hôtels ont fermé leurs portes.

Selon les données officielles, la baisse du nombre des touristes a dépassé les -40% enregistrés au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001, et les -10% après les attentats qui ont visé Casablanca.

Article19.ma