Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi :

Le Matin :

• M.Bourita met en avant la Vision clairvoyante de SM le Roi pour la riposte au COVID-19 . Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine, et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a mis en avant, lundi, la pertinence et la clairvoyance de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la riposte au COVID-19 lors du Sommet en ligne du Groupe de Contact du Mouvement Non-Alignés. S’exprimant dans une déclaration par vidéoconférence lors de cette rencontre consacrée à l’examen des moyens de contrer la pandémie, M. Bourita a tenu à rappeler l’appel Visionnaire et éclairé que Sa Majesté le Roi avait lancé lors du 14-ème Sommet du Mouvement, en 2006. « Nous avons besoin de mettre en place des mécanismes pour la réflexion, la proposition, et la concertation pour maîtriser les enjeux et relever les défis auxquels nous sommes confrontés du fait des guerres, des conflits internes, de la pauvreté, des pandémies, et des menaces terroristes », a indiqué M. Bourita, faisant remarquer que l’appel de Sa Majesté le Roi adressé au deuxième Groupement d’Etats le plus important après les Nations Unies, n’a jamais résonné aussi fortement que dans le contexte actuel.

• La Fondation Al Mada offre 1 million de masques FFP2 au personnel soignant. La Fondation Al Mada a décidé d’offrir 1 million de masques FFP2 aux personnels de santé qui sont aux premières lignes dans la lutte contre le COVID-19. D’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dirhams, ces masques seront remis à partir du 5 mai au Ministère de la Santé qui se chargera de les distribuer à une cinquantaine de centres hospitaliers COVID-19, selon les besoins spécifiques de chaque région, indique un communiqué de la Fondation, rappelant que le masque FFP2 est recommandé pour un usage hospitalier ou sanitaire et permet d’assurer la protection du personnel soignant qui est au contact direct des malades infectés.

L’Economiste :

• Rachida Dati : « Le Maroc a su prendre rapidement des mesures fortes pour endiguer au plus tôt la contamination du coronavirus ». Le Royaume du Maroc a su prendre rapidement des mesures fortes pour endiguer au plus tôt la contamination du coronavirus et traiter les malades, a assuré Rachida Dati, maire du 7ème arrondissement de Paris. La situation tient à la réactivité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-elle souligné dans un entretien, notant que le Royaume a agi sans faiblesse tout en procurant à tous des masques. Pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, certains pays, comme le Royaume du Maroc, se sont engagés dans une stratégie claire, transparente et efficace, a poursuivi Rachida Dati, faisant savoir que le dynamisme entrepreneurial de la population marocaine la met en situation de relever de grands défis.

• 200 kg de blé par habitant/an. Le Maroc compte parmi les gros consommateurs du blé. En moyenne, 200 kg sont consommés par habitant et par an, soit 3 fois plus que la moyenne mondiale. A travers le pain notamment, cette céréale est un aliment de base dans le régime alimentaire. Mais le pays ne produit pas suffisamment. Entre 2014 et 2019, la production locale n’a permis de couvrir que 54% des besoins en céréales (blé, maïs, orge). Pour le blé tendre, cette proportion chute à 30%. Le reste étant pour cette céréale la plus consommée. Les importations marocaines varient en fonction de la production locale, assez fluctuante, mais oscillent en moyenne autour de 6 millions de tonnes.

Aujourd’hui le Maroc :

• El Youbi : « Il y a de fortes chances que nous ayons dépassé le pic épidémiologique » . « Aujourd’hui au regard des éléments dont nous disposons nous pouvons dire qu’il y a de fortes chances que nous ayons dépassé le pic épidémiologique », a indiqué Mohamed El Youbi, directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé. « Mais attention en matière d’épidémiologie où l’agent se transmet entre humains, la courbe d’évolution n’est pas une courbe à un seul pic », a-t-il prévenu, notant que dans ce type d’épidémies, « il y a ce qu’on appelle des vagues successives dont généralement une, la première est la plus importante et la plus virulente ». Le meilleur indicateur c’est le R0 qui est en train de baisser de manière continue, a relevé El Youbi dans un entretien.

• Othman El Ferdaous débloque 13,3 MDH pour la culture. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a annoncé le déblocage des arriérés des subventions destinées aux artistes et au monde du livre, pour un montant total de 13,3 millions DH. Cette aide mobilisée à travers le Fonds national de l’action culturelle est destinée à l’ensemble du secteur de la culture et des arts, frappé par l’arrêt des activités depuis les mesures de restrictions prises pour freiner la propagation du coronavirus.

L’Opinion :

• Coronavirus : La CGEM prépare les entreprises pour éviter tout scénario apocalyptique. La CGEM a mis en place trois guides pratiques et un kit de formation au profit des entreprises habilitées à reprendre leurs activités. Ľ’objectif est de permettre aux entreprises, notamment les TPE et PME, d’appliquer les mesures préventives et sanitaires sur les lieux de travail. Les quatre outils ont également été présentés au Comité de veille économique. Selon le patronat, les documents incluent, entre autres, une synthèse des meilleures pratiques adoptées aussi bien au niveau national qu’international, et font référence aux mesures déployées par les autorités sanitaires marocaines.

• UM5: 8.480 contenus pédagogiques numériques fournis. L’université Mohammed V (UMV) de Rabat a affirmé avoir fourni jusqu’à aujourd’hui 8.480 contenus numériques, via son portail électronique et celui des établissements lui relevant, soit près de 90% des contenus et références pédagogiques prévus pour ce semestre. Compte tenu des efforts déployés par le corps enseignant et les équipes administratives et techniques, l’université Mohammed V a pu progressivement fournir un important arsenal de ressources numériques et audiovisuelles ainsi que de nombreux supports pédagogiques à ses étudiants, leur permettant de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions, souligne l’UMV dans un communiqué. Ainsi, l’université qui totalise près de 8480 contenus numériques relève que plus de 70.000 étudiants utilisent quotidiennement les plateformes d’enseignement à distance élaborées à cet effet.

Al Bayane :

• Covid-19: Le Maroc dispose de fondamentaux économiques solides. Le Maroc dispose de fondamentaux économiques solides pour faire face aux difficultés actuelles liées à la pandémie du nouveau coronavirus, a souligné Marie Alexandra Veilleux-Laborie, directrice en charge du Maroc à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Le Royaume a démontré, par le passé, sa résilience face aux chocs internes et externes, a-t-elle noté dans une interview, se félicitant de la proactivité des autorités marocaines dans la gestion d’urgence de la crise sanitaire, dès l’apparition du premier cas (02 mars), afin d’en atténuer les retombées négatives économiques et sociales. Et de poursuivre: « Chaque pays décidera de la manière de relancer l’économie mais, bien sûr, il sera nécessaire de coordonner les politiques publiques à l’international, notamment compte tenu de l’interdépendance économique entre le Maroc et l’Europe ».

• Produits alimentaires: 201 infractions en matière de prix et de qualité lors des 9 premiers jours du Ramadan. Les interventions des commissions mixtes provinciales et locales de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires durant les 9 premiers jours du Ramadan, ont conduit à la constatation de 201 infractions en matière de prix et de qualité des produits alimentaires. Ces interventions ont concerné plus de 12.000 points de production, de stockage et de vente en gros et au détail, indique lundi le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité.

Libération :

• Là où l’impact est doublement insoutenable. Cette année est exceptionnelle à tous les niveaux. Nous n’avons jamais vécu pareille crise. Chômage, perte de production agricole, mort de bétail… Les effets de la sécheresse qui sévit depuis deux mois ont été amplifiés davantage par la crise liée au Covid-19 ». C’est ainsi qu’Abdellatif Houmadis, agriculteur à Sebt Gzoula (région de Marrakech-Safi), décrit la situation dans cette région agricole réputée jadis par la qualité de sa production en blé. En effet, dès la deuxième moitié du mois de février, tous les indicateurs ont démontré que le Maroc se dirigeait bel et bien vers une année de sécheresse, la troisième depuis 2016. Selon des chiffres remontant à fin décembre 2019, le déficit pluviométrique a atteint 37,6% par rapport à la campagne 2018/2019. Ce déficit pluviométrique a été amplifié par des températures inhabituellement élevées par rapport à la normale et qui ont fortement affecté les agriculteurs.

• Ben Abdelkader demande le report de l’examen du projet de loi 22.20 . Le ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader a affirmé avoir demandé le report de l’examen du projet de loi 22.20 sur l’utilisation des réseaux sociaux jusqu’à la fin de la période actuelle et la tenue de concertations avec les acteurs concernés. « Au regard des circonstances particulières que traverse notre pays sur fond d’état d’urgence sanitaire, j’ai décidé de demander au Chef du gouvernement et aux membres de la commission ministérielle compétente de repousser les travaux sur le projet de loi 22.20 jusqu’à la fin de la période actuelle et la tenue des concertations nécessaires avec l’ensemble des acteurs concernés », a souligné le ministre.

Akhbar Al Yaoum

• Admission temporaire de véhicules automobiles de tourisme immatriculés à l’étranger. L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé, mercredi, une mesure exceptionnelle relative à l’admission temporaire de véhicules automobiles de tourisme immatriculés à l’étranger, et ce suite à la fermeture temporaire des frontières imposée par la crise sanitaire du COVID-19. « L’Administration des Douanes et Impôts Indirects informe les Marocains du Monde et les touristes étrangers ayant à leur charge des véhicules de tourisme importés sous le régime de l’admission temporaire que suite à la fermeture temporaire des frontières imposée par la crise sanitaire du COVID-19, il a été décidé de tenir compte de cette période de crise sanitaire en autorisant, à titre exceptionnel, la régularisation de l’admission temporaire de leurs véhicules, hors délais sans suites contentieuses », indique l’ADII dans un communiqué.

• Demande extérieure: le HCP revoit ses prévisions à la baisse. Dans le sillage de la pandémie du coronavirus, la demande extérieure destinée au Maroc devrait reculer de 12.6% durant le deuxième trimestre de 2020, indique le Haut commissariat au Plan, qui explique que ce recul est à même d’influer sur les industries locales destinées à l’export. Selon le HCP les exportations nationales devraient baisser de 6.1%, tandis que les importations reculeront de 8.4%. L’indice de consommation des ménages est également concerné par cette tendance baissière car il reculera de 2.1% durant la même période à cause des effets du confinement.

Al Massae:

• Le Coronavirus a touché 491 enfants. C’est la première fois que des données épidémiologiques relatives aux enfants marocains atteints de Covid-19 sont publiés. Au cours d’un webinar organisé samedi 2 mai par Infovac Maroc, le Pr Mohamed Bouskraoui, président de la Somipev (Société marocaine d’infectiologie pédiatrique et de vaccinologie), pédiatre et par ailleurs doyen de la faculté de médecine de Marrakech, a exposé les chiffres officiels jusqu’au 26 avril. Entre le 2 mars et le 26 avril, 391 enfants ont été atteints de Covid-19, soit 9,2% de l’ensemble des cas à l’échelle nationale. A ce jour, selon la même source, un décès a été déploré. Il s’agissait d’un bébé qui était par ailleurs suivi pour insuffisance rénale.

• Les recommandations de l’Istiqlal pour sauver le BTP. L’Alliance des Economistes Istiqlaliens a appelé le Gouvernement à adopter des mesures d’urgence pour sauvegarder le secteur de l’immobilier qui passent par la relance de la demande, de l’activité de l’industrie de la construction et des mesures spécifiques pour le logement social. Dans le cadre du suivi des conséquences de l’évolution de la pandémie du Covid-19 sur la situation économique et sociale du pays, l’Alliance a notamment préconisé de reduire de 50% les taxes d’enregistrement et de conservation foncière pour les primo-accédants, et Suspendre au niveau de la DGI l’application du référentiel des prix au vu de la baisse attendue des prix pendant la période retenue.

Al Ahdath Al Maghribia:

• Deux régions du Maroc se débarrassent du Covid-19. Le directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, a relevé que deux régions du Royaume ne comptent plus aucun cas de contamination au virus de Covid-19, après la rémission des derniers cas qui étaient pris en charge. Selon El Youbi, il s’agit de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra qui comptait 4 cas et celle de Dakhla-Oued Eddahab où 2 patients étaient pris en charge. Par ailleurs, le ministère a annoncé la rémission de 182 patients, ce qui constitue le nombre de guérison le plus élevé en 24 heures depuis le début de la crise sanitaire au Maroc.

• Covid-19: Aucun nouveau cas d’infection dans les prisons de dix régions . Aucun nouveau cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) n’a été enregistré dans les établissements pénitentiaires relevant de dix régions, que ce soit parmi les fonctionnaires ou les détenus, annonce la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). Ainsi, aucun nouveau cas d’infection n’a été enregistré, ni parmi les fonctionnaires ni parmi les détenus, dans les établissements pénitentiaires relevant des régions de Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khénifra, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et de l’Oriental, indique la DGAPR dans un communiqué.

Al Alam

• Amélioration « perceptible » de la qualité de l’air pendant l’état d’urgence sanitaire . Des taux de réduction « importants » des polluants atmosphériques et une amélioration « perceptible » de la qualité de l’air sont enregistrés au Maroc pendant l’état d’urgence sanitaire marqué essentiellement par la réduction ou la limitation du trafic routier et aérien et la revue à la baisse de plusieurs activités industrielles, indique le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement. En effet, les premiers résultats d’une évaluation préliminaire de la qualité de l’air qui a été élaborée au niveau de ville de Marrakech et couvrant la période de novembre 2019 jusqu’au 08 avril 2020, ont fait état d’une diminution de 55% pour le dioxyde d’azote (NO2), de 70% pour le monoxyde de carbone (CO) et de 67% pour les particules en suspension, indique le département de l’Environnement dans un communiqué.

• Produits pétroliers: une offre abondante . L’offre des produits pétroliers sur le marché national reste stable et suffisante pour couvrir tous les besoins des ménages et des secteurs productifs durant le mois de Ramadan qui connaît une hausse de la consommation du gaz butane, selon le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement. « Dans le cadre du suivi permanent de la situation de l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers, particulièrement avec l’état d’urgence sanitaire décrété par le Maroc en vue d’enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement affirme que l’offre reste stable et suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins des ménages et des secteurs productifs durant le mois sacré de Ramadan qui se caractérise par une augmentation de la consommation du Gaz butane », indique un communiqué du ministère.

Assahraa Al Maghribiya :

• SM le Roi, Amir Al Mouminine, se recueille sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, S’est recueilli, lundi, sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l’occasion du 10è jour du mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

• Bourita: Un pays voisin continue d’alimenter le séparatisme et de détourner les ressources de sa population pour des actes de déstabilisation régionale. Un pays voisin continue d’alimenter le séparatisme et de détourner les ressources de sa population pour des actes de déstabilisation régionale, a assuré le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine, et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, lors du Sommet en ligne du Groupe de Contact du Mouvement Non-Alignés (NAM). Dans un discours prononcé par vidéoconférence au nom du Royaume devant le Sommet du Groupe de contact du Mouvement des Non-Alignés, Bourita a « regretté que malgré les circonstances actuelles exceptionnelles, un pays voisin continue d’alimenter le séparatisme, en violation des principes fondateurs du NAM ». « Ce pays au lieu d’utiliser ses ressources pour améliorer la situation précaire de sa population dans le contexte de la pandémie du Covid 19, les détourne pour alimenter la déstabilisation régionale », a-t-il ajouté, en référence à l’évocation par l’Algérie de la question du Sahara marocain lors de cette réunion. Rissalat Al Oumma :

• Indice de résilience financière: Le Maroc 26ème. Le Maroc se classe au 26e rang mondial dans l’indice de résilience financière des pays émergents, et leur capacité à faire face à l’impact du coronavirus, sur 66 économies à travers le monde, selon un récent rapport du magazine britannique The Economist. Ce classement comprend les marchés émergents les plus vulnérables, classés en fonction de quatre critères, à savoir la dette publique, la dette extérieure, le coût d’emprunt et les paiements extérieurs potentiels pour cette année. Selon la classification, le Maroc a un niveau quelque peu faible de dette publique, moyen pour ce qui est de la dette extérieure, élevé pour le du coût d’emprunt et moyen pour les paiements extérieurs potentiels pour cette année.

• Appel à appuyer le projet de mise en place d’une application dédiée au transport touristique. La Fédération nationale du transport touristique au Maroc a appelé à appuyer son projet de mise en place d’une application dédiée au transport touristique (VTC-Voitures de transport avec chauffeur) ciblant à la fois les touristes résidents et non résidents. La concrétisation de ce projet ambitieux permettra de moderniser le secteur du transport touristique et de hisser la qualité et la compétitivité du produit proposé aux clients, indique un rapport de la fédération sur l’impact de la pandémie du coronavirus sur ce secteur. Ledit rapport, qui se base sur une étude de terrain sur près de 300 entreprises du secteur du transport touristique, indique que 2.617 véhicules (légers et lourds) sur 3.032 sont à l’arrêt, soit 86% de la flotte, alors que le reste est mis à la disposition du personnel soignant dans les différents hôpitaux du Royaume ainsi qu’au service des employés et œuvres sociales.

Bayane Al Yaoum :

• Assistance juridique: Mise à disposition des MRE d’une liste de numéros téléphoniques d’avocats. Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger, annonce la mise à disposition de l’ensemble des citoyens Marocains résidant à l’étranger d’une liste de numéros téléphoniques d’avocates et d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance juridique. Cette démarche intervient « pour appuyer l’initiative entreprise par le réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger visant à assister les Marocains résidant à l’étranger et à leur offrir du conseil juridique gracieusement, notamment en cette période de propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), indique le ministère dans un communiqué, faisant savoir que cette liste est accessible sur son portail : www.marocainsdumonde.gov.ma. Cette initiative louable, déployée par l’Association du réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, qui intervient en interaction avec les décisions prises par les autorités des pays d’accueil, vise à protéger les droits et les intérêts des Marocains résidant à l’étranger, et permet de leur fournir, dans le cadre de la solidarité, l’information juridique sollicitée, selon la même source.

• Relance de l’économie: une 2ème phase de mobilisation de fonds s’impose. Afin de soutenir la relance de l’économie nationale après la crise du coronavirus (covid-19), une deuxième phase de mobilisation de fonds s’avère nécessaire, a souligné Omar Kettani, professeur d’économie à l’Université Mohammed V de Rabat. « Nous avons mobilisé rapidement des fonds qui ont atteint l’équivalent de 9.000 millions de dollars, soit près de 8% du PIB. Il est, par conséquent, faisable de relancer cette même mobilisation dans une deuxième phase après le coronavirus », a indiqué Kettani dans un entretien. Cette expérience a montré qu’il y a au moins trois sources de financement à savoir l’Etat, la société civile et le recours à l’emprunt, a-t-il fait observer, relevant que « ces sources, mobilisables rapidement, ont donné leurs fruits actuellement, puisqu’elles ont permis au Maroc de faire face aux conséquences économiques et sociales du confinement ».

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Tanger se dote d’une nouvelle trémie. Une nouvelle trémie située sur la RN1 au rond-point Gzenaya, à l’entrée de Tanger Free Zone (TFZ) est actuellement opérationnelle, ce qui permettra de fluidifier la circulation et de séparer les flux interurbains. Cette installation, d’une longueur de 300m et dont le coût d’investissement est de près de 70 millions de dirhams, est composée de deux rampes d’accès, d’un giratoire supérieur, des dispositifs de drainage des eaux de pluie et de revêtement mural, indique l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) dans un communiqué Ainsi, il s’agit de la huitième trémie construite dans l’agglomération de la ville de Tanger, reliant le centre-ville à la TFZ, relève la même source, notant que le temps de trajet allant du centre-ville à TFZ est passé sous la barre des vingt minutes, soit la moitié de la durée initiale enregistrée en 2015.

• Post-Covid: Vers un Écosystème Santé axé sur l’approche préventive. Les retombées de la pandémie du nouveau Coronavirus sont multiples d’où la nécessité de tirer les leçons qui s’imposent désormais sur les plans socio-économique et sociétal…a indiqué l’ophtalmologue, Mohamed Chehbi. Ainsi, il est impératif de perfectionner l’Écosystème Santé, qui ne devrait plus se contenter d’administrer les soins de santé, mais se focaliser davantage sur l’approche préventive, a-t-il ajouté dans un entretien, estimant nécessaire de mettre en place un plan d’action national pour atteindre les résultats escomptés.

Article19.ma