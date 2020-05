Un véritable exploit. Et pour cause, restés bloquées loin de chez-eux après la mise en place de l’état d’urgence sanitaire qui a interrompu transport routier et ferroviaire, plusieurs citoyens n’avaient d’autre choix que de parcourir à pied des centaines de kilomètres pour rejoindre leurs familles au sud du Maroc.

Le militant associatif Mohamed Reda a rencontré, samedi à Agadir, 3 de ces personnes, dont il raconte l’histoire dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, appelant les autorités à trouver des solutions à leur situation difficile, selon le site arabophone alyaoum24.com.

Mohamed, un ouvrier du bâtiment, est l’un de ces cas. Il est resté bloqué à Tata. « Après l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, ils ont refusé de me donner une autorisation pour rejoindre ma ville et m’ont demandé de rester dans une association caritative ».

« Je ne peux pas rester dans l’association caritative alors que ma famille m’attend », ajoute-t-il expliquant que le domicile familial où il vit avec ses parents, sa sœur malade, sa femme et ses enfants, se trouve à Imintanout, à plus de 300 km de Tata, précise la même source.

+ Attaqués plusieurs fois par des sangliers +

Mohamed s’est ainsi trouvé dans l’obligation de prendre ses affaires sur son dos et de quitter Tata pour rejoindre à la marche sa famille, pendant le mois de jeûne et sous un soleil brûlant, avant que Réda ne le rencontre sur la route, après 8 jours de marches.

« Je suis fatigué et mes pieds se sont enflés. Je dors quatre heures en montagnes et continue mon chemin le ventre vide, sauf si je tombe sur un village sur mon chemin », raconte-t-il indiquant qu’il a été attaqué, plusieurs fois, par des sangliers et qu’il a failli être tué par des villageois qui ont cru qu’il était un des nomades qui détruisent leurs récoltes.

Réda a pris Mohamed dans sa voiture ainsi que deux autres jeunes qu’ils ont rencontrés sur la route: Tawfiq et Yassine. Le premier se dirigeait d’Ouled Teima à Damnet à plus de 300 km, et le second de la même ville vers Berrechid à plus de 400 km, après avoir été licenciés du travail dans une des fermes à cause de l’épidémie et leur expulsion de la maison qu’ils louaient.

D’autres cas similaires ont aussi été enregistrés au nord du Maroc où de jeunes Marocains ont été obligés de fuire la ville occupée de Sebta pour rejoindre à la nage les côtes marocaines.

Ces derniers ont été aussi dans l’obligation de parcourir de longs trajets à la marche pour rejoindre leurs domiciles de Fnideq à Tanger, Ksar Sghir, Ksar Kebir ou d’autres villes du nord, ajoute la même source.

