Après des semaines de confinement, et avec le début du mois sacré du Ramadan les marocains ont besoin plus que jamais d’une bonne dose de positivité, de soutien et d’espoir.C’est à cela que Wafacash et tous ses collaborateurs ont décidé de contribuer.

De la positivité à travers un bel élan de solidarité de ses collaborateurs avec les plus démunis. En effet, Wafacash a organisé une collecte de dons en interne, à laquelle ses collaborateurs ont généreusement répondu présents.

Leurs dons ont été intégralement reversés à des associations pour prendre en charge plus de 400 familles.

Des initiatives de soutien de ceux qui prennent des risques et sortent tous les jours de chez eux pour servir leurs concitoyens marocains. Ainsi, les collaborateurs de Wafacash qui travaillent en back office ont tenu à rendre hommage, à remercier et à soutenir leurs collègues en agence, en leur dédiant une chanson.

Cette dernière a été écrite et chantée par les collaborateurs en back office, et réalisée en interne sous forme de vidéo montage. Une belle et touchante attention qui permet de mettre en valeur et reconnaitre les efforts et sacrifices de ceux qui œuvrent pour que leurs concitoyens puissent rester chez eux, en sécurité.

De l’espoir, à travers un challenge lancé par Wafacash aux influenceurs marocains sous l’hashtag # تحویل الأمل ou #transfert d’espoir.

Ce challenge encourage les influenceurs à partager des contenus positifs et porteurs d’espoir, avec pour objectif de contrebalancer les contenus anxiogènes qui inondent les réseaux sociaux et d’aider les marocains à passer cette rude épreuve avec une attitude plus positive et un meilleur moral.

Une série de belles initiatives citoyennes à saluer et à encourager.

