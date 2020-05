Triste histoire. Que la mort emporte un proche c’est douloureux et trois en un temps record c’est encore plus tragique. Hassan, un Marocain résidant aux Pays Bas a perdu ses deux parents et son oncle en 9 jours emportés par le Covid-19 alors que d’autres de ses proches sont hospitalisés pour la même maladie.

Hassan, qui vit à Utrecht, a indiqué au site rtlnieuws.nd, qu’il a enterré son père, son oncle, puis sa mère, sans trouver le temps de pleurer pour aucun d’entre eux. Le virus mortel est aussi à l’affût du reste de sa famille!

Sept autres membres de sa famille ont été également transportés à l’hôpital, dont un de ses frères qui avait récemment quitté les soins intensifs. Plus les jours passent plus il sent que le virus le cible personnellement.

+ Aucun de nous ne pensait que c’était la dernière fois que mes parents se voyaient

La tragédie que vit Hassan a commencé avec un voyage de ses parents et de son oncle en février dernier à la Mecque pour la « Omra » avant d’être obligés de revenir rapidement en raison de la fermeture des frontières à cause de l’épidémie du coronavirus. Ils sont retournés le 15 mars aux Pays-Bas via Istanbul, et le lendemain, ils ont organisé un dîner en présence d’un grand nombre des membres de la famille.

« Le mardi, ma mère a commencé à ressentir une fatigue, elle n’avait pas de fièvre et aucune difficulté à respirer, mais elle ne voulait rien manger ni boire, j’ai voulu l’embrasser sur le front mais elle a dit : « non, je suis peut-être infectée par le coronavirus ou la grippe ».

Quelques jours après « nous avons appelé le médecin qui a décidé que ma mère soit transférée à l’hôpital. Mon père nous a regardés avec fierté depuis son balcon et a levé son pouce, tout irait bien… aucun de nous ne pensait que c’était la dernière fois que mes parents se voyaient », a raconté Hassan.

« Ma mère a été testée positive au coronavirus, elle a été placée en soins intensifs le lendemain après que son état se soit détérioré. Mon père a également été infecté par le virus, et il a également été transféré à l’hôpital », a-t-il ajouté.

« Le 30 mars, j’ai passé quatre heures sur le lit de mon père, à bavarder », a poursuivi Hassan qui avait fait ses adieux à son père avant de recevoir, plus tard, un appel de l’hôpital lui annonçant la mort de son père. « Mon père est parti le même jour que mon frère décédé en 2017 … quelle coïncidence! ».

+ On n’a pas eu le temps pour le deuil… +

Le virus mortel ne s’est pas arrêté là, trois jours après, Hassan a reçu la nouvelle de la mort de son oncle emporté par le Covid-19, « il a fallu organiser ses funérailles, on n’a pas eu le temps pour le deuil ».

Immédiatement après avoir enterré son oncle, Hassan a reçu un autre appel de l’hôpital lui annonçant que sa mère était dans un état critique. Il a couru à l’hôpital avec son frère. Ils ont mis leurs mains sur celles de leur maman comme s’ils voulaient l’arracher à la mort, dit-il.

Le 9 avril, la mère de Hassan a poussé son dernier souffle: « Nous avons lavé son corps le lendemain… Elle paraissait sereine, jeune et belle », c’est ainsi que Hassan a décrit le moment des adieux avec sa mère, un moment très court car il devait veiller au reste de ses proches qui sont toujours en soins intensifs.

Article19.ma