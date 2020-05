Au Maroc, l’Association de solidarité sociale des fonctionnaires de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a indiqué que les sommes d’argent versées à certains fonctionnaires proviennent du budget de l’Association, précisant qu’il ne s’agit nullement d’indemnités administratives mais d’une subvention qui s’inscrit dans le cadre des services sociaux et médicaux offerts par l’Association en vertu de ses règlements internes.

Cette mise au point de l’Association intervient en réaction aux informations publiées par certains sites électroniques au sujet du « versement d’une subvention de 5.000 dirhams aux seuls fonctionnaires contaminés de la prison de Ouarzazate, et d’en avoir exclue 13.000 employés exposés au risque dans les autres prisons du Royaume ».

L’Association explique que cette subvention est habituellement accordée à tous ses membres, fonctionnaires, retraités, veuves et orphelins, conformément aux conditions et critères spécifiques définis et dans le respect total des principes d’égalité, de transparence et de clarté dans la gestion.

Et d’ajouter que cette initiative solidaire découle des valeurs de solidarité et de synergie qui caractérisent l’oeuvre de l’Association depuis sa création et que son implication était donc tout à fait naturelle et spontanée pour l’accompagnement et le suivi de l’ensemble du personnel infecté par le nouveau coronavirus, que ce soit à K’sar Lkbir, à l’Oudaya-Marrakech, à Ouarzazate ou à Tanger, pour atténuer l’impact de cette épidémie sur ces fonctionnaires et leurs familles.

L’Association fait état, en ces sens, de son souci constant d’être au service du fonctionnaire et de le soutenir pour faire face à toute urgence dans sa vie professionnelle ou personnelle, selon une vision sociale intégrée qui prend en compte la nature paramilitaire du département, la nature du champ de travail, la particularité de la fonction et tout ce que cela impose en termes des besoins sociaux.

Elle affirme, par ailleurs, sa solidarité absolue avec tous les employés infectés par le Coronavirus, leur souhaitant prompt rétablissement.

