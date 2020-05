Par Ahmed Assid

Nous comprenons clairement de la déclaration d’un ministre du gouvernement marocain selon laquelle son éthique politique et sa responsabilité l’empêchent de faire une déclaration sur un projet de loi confisquant la liberté des Marocains qu’il n’y a ni morale en politique ni responsabilité véritable.

Il n’y a pas de morale parce que le responsable gouvernemental a le devoir d’assumer la responsabilité de son action, de la défendre à partir de sa position, et d’informer le public en temps opportun et de manière transparente des mesures prises et de la manière avec laquelle elle sont prises. Et pas de responsabilité parce que le problème de la vie politique marocaine est que, toujours et jusqu’à nouvel ordre, la responsabilité réelle est confiée à des êtres fantômes non identifiés.

Nous sommes devant la scène surréaliste suivante: un gouvernement qui approuve lors de la réunion de son conseil avec ses diverses composantes partisanes un projet de loi dont, par la suite, chaque partie s’en lave les mains individuellement et cherche à rejeter la responsabilité sur autrui lorsque certaines de ses dispositions sont divulguées à l’opinion publique.

De même, certains ministres, qui ont participé à une commission de son étude, ont commencé à jouer un rôle de super-héros qui ont essayé de modifier le projet qu’en réalité aucun d’eux n’a élaboré, mais qui leur est tombé dessus comme la foudre. Ils l’ont alors traité comme le font les enfants avec les patate chaudes, chacun d’eux les jetant à l’autre.

Ce dont nous sommes certains, c’est qu’il y a des partis dans le gouvernement marocain prêts à adopter n’importe quel projet de loi et à l’approuver pendant tout le processus de son adoption, surtout quand ils sont certains que son contenu reflète la volonté du pouvoir suprême, mais aussi parce que tout leur intérêt est désormais porté sur les élections de 2021.

Ils tentent de changer de casquettes, de masques et de couleurs pour gagner la sympathie du public et à chercher, malgré tout, à recueillir ses voix alors qu’ils ont contribué à la confiscation d’un de ses droits fondamentaux.

C’est se moquer des gens que de dire qu’un projet de ce type a été rédigé par un ministre déterminé dans un ministère déterminé, car il en ressort clairement qu’il reflète les équilibres et les choix sur lesquels parient les lobbies dominants de l’État, en particulier le lobby politico-économique. Toutefois, les règles du jeu politique auxquelles les partis sont soumis et dans le cadre duquel ils agissent impose à certains d’entre eux de porter le fardeau de tous les choix qui ne sont pas nécessairement les leurs et de s’exposer à la critique et aux attaques à la place de ceux qui prennent des décisions.

Conclusion composée:

Ce qui se passe actuellement donne deux leçons:

la première affirme l’importance et la vitalité de la séparation entre le pouvoir et le commerce et les affaires, car leur cumul entrave la promulgation de lois équitables, et la seconde indique l’impossibilité d’un gouvernement responsable devant les Marocains en l’absence d’une séparation des pouvoirs qui fait que le gouvernement élu supporte les conséquences de ses décisions.

En principe, les lois sont élaborées pour garantir le droit et la justice, mais elles peuvent produire un effet inverse lorsque le contrat sur lequel l’État est fondé est basé uniquement sur l’autorité des plus forts et non sur la consolidation démocratique absolue.

* La traduction de cette chronique a été faite par la rédaction d’Article19.

Article19.ma