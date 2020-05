Mme Nezha Tahar, qui s’exprimait dans une déclaration à la chaîne nationale Al Aoula, a passé en revue l’ensemble des mesures prises par les Représentations Diplomatiques et consulaires dès l’annonce de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes du Royaume.

Ainsi, en étroite collaboration avec l’Ambassade du Royaume du Maroc à Madrid, plusieurs mesures ont été prises afin de répondre aux besoins des marocains résidant dans les quatre iles mais aussi ceux qui y sont bloqués.

Mme Tahar, a rappelé qu’une cellule de crise a été créée afin d’offrir une assistance et un appui en continu à nos concitoyens. Dans ce sens, plusieurs groupes de coordination et de communication ont vu le jour sur les réseaux sociaux avec des acteurs associatifs et des volontaires marocains pour soutenir nos compatriotes bloqués et ceux qui souffrent de la crise sans oublier le problème de l’inhumation dans les cimetières musulmans.

La Consule Générale du Maroc à Palma de Majorque a profité de cette occasion pour exprimer ses plus sincères remerciements à la communauté marocaine résidente ainsi qu’aux autorités locales et aux différents acteurs des îles Baléares.

Article19.ma