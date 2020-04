Visibilité. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a estimé que les jours à venir seraient difficiles à cause de la pandémie du coronavirus, affirmant qu’ « il n’est pas certain qu’il y aura bientôt une solution, ce qui nécessite de coexister avec cette pandémie ».

M. Laftit, qui a révélé que « l’État a prévu tous les scénarios possibles post-20 mai », a ajouté que « l’État se prépare à toutes les éventualités dont les mesures ne peuvent être divulguées que le moment venu ».

« Nous travaillons d’arrache pied sur ces scénarios, selon la situation de l’épidémie qui sera au Maroc dans les prochains jours », a ajouté le ministre qui s’exprimait mercredi devant les membres de la commission de l’intérieur à la chambre des représentants.

M. Laftit, dont les propos ont été relayés par le site arabophone Hespress.com, a indiqué que « ce sont les foyers de l’épidémie, comme celui enregistré à Ouarzazate, qui détermineront les mesures à prendre », assurant que « la lutte contre la pandémie sera entreprise d’abord aux niveaux sanitaire puis économique, en ouvrant les usines, en plus des aspects sociaux liés au déplacement des citoyens ».

+ Les priorités d’avant Covid-19 sont devenues secondaires…+

Il a annoncé qu’il sera procédé à la mise en oeuvre de « conditions d’accompagnement, dont l’application mobile qui permet aux agents de sûreté à différents barrages de contrôle de suivre les mouvements des citoyens », soulignant qu’il s’agit d’une application marocaine développée par des cadres marocains.

Le ministre de l’Intérieur a précisé que l’utilisation de cette application est provisoire et qu’elle a été déployée avec l’accord de la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP), en ce sens qu’elle est respectueuse des informations personnelles.

Concernant les collectivités locales, il a rappelé que ces dernières disposent de revenus propres ou transférés dans le cas de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui a fortement diminué, soulignant que « les revenus des collectivités seront fortement réduits, ce qui nécessite de serrer la ceinture sans empêcher la roue de tourner ».

Selon le ministre, il est nécessaire aujourd’hui pour les collectivités territoriales d’établir leurs priorités et de faire le tri de ce qui doit être adopté et de ce qui doit être abandonné dans les programmes qui ont été précédemment élaborés.

M. Laftit a souligné que la priorité aujourd’hui est de faire face à cette épidémie, relevant que « les priorités d’avant Covid-19 sont devenues secondaires, et donc nous devons affronter collectivement le problème avec le moins de dégâts possible et dans la coopération entre les collectivités et le ministère ».

Il a également confirmé que « le fonds créé par le roi Mohammed VI a permis de faire face à de nombreux déséquilibres », soulignant que « bientôt nous devons revenir à l’état normal afin de nous orienter vers l’avenir ».

Concernant les arrestations, qui ont touché plus de 81.000 personnes pour violation de l’état d’urgence sanitaire, M. Laftit a fait savoir que le nombre est d’environ 2000 personnes par jour et d’une vingtaine de personnes par préfecture, estimant ce chiffre n’est pas énorme par rapport à d’autres pays, car « nous ne pouvons pas adopter une loi et ne pas l’appliquer ».

En réponse aux questions des parlementaires sur les risques de voir se transformer en foyer de contagion les entreprises en activité, le ministre a laissé entendre que leurs activités étaient primordiales pour « notre vie » et que « nous ne pourrons pas empêcher de travailler les entreprises qui ont pris des mesures sanitaires pour protéger leurs salariés ».

Article19.ma