À quelque chose malheur est bon, dit-on. La pandémie du coronavirus a perturbé l’industrie du cinéma, mais cela n’a pas découragé les grands festivals à unir leurs forces pour un événement en ligne: « We Are One: A Global Film Festival » qui sera hébergé par YouTube à partir du 29 mai.

Des festivals comme celui de Cannes, Tribeca. Toronto, BFI Londres, Saint-Sébastien, Venise, Sidney, Tokyo, Guadalajara, Berlin, Mumbia, Jérusalem, Marrakech, entre autres, offriront une partie de la programmation choisie pour la proposer au public du monde entier, affirme-t-on.

Selon la BBC, cette alternative numérique de 10 jours permettra de collecter des fonds pour le Fonds solidaire Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au-delà.

“L’un des aspects les plus uniques et les plus inspirants de notre séjour à la maison est notre capacité à nous réunir et à vivre un événement en tant que personne, et We Are One: A Global Film Festival n’est que cela”, a déclaré Robert Kyncl, directeur commercial. YouTube.

Dans un communiqué, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, présidents du Festival international du film de Cannes, ont déclaré qu’ils voyaient cet événement comme: «une occasion unique de se concentrer sur des films et des talents extraordinaires qui permettent au public de découvrir des façons de raconter des histoires à travers le monde et la personnalité artistique de chaque festival ».

L’événement gratuit comprendra des films, des courts métrages, des documentaires, de la musique, de la comédie et des conversations et un calendrier complet sera disponible plus près de l’événement du mois prochain, ajoute la BBC.

Article19.ma