Débat parlementaire au temps de la pandémie. Lahcen Haddad, député du Parti de l’Istiqlal, a appelé lundi le gouvernement El Othmani à plus de « transparence » et de « communication » concernant les mesures financières prises au profit des secteurs économiques affectés par la crise du coronavirus (Covid-19).

« Les données que vous nous avez révélées concernant la santé et les entreprises sont importantes, mais nous devons aussi connaître les ressources qui ont été affectées aux ramedistes et aux non-ramedistes, etc », a relevé Haddad en s’adressant au ministre de l’économie et des finances, Mohamed Benchaaboun, lors de la session des questions orales de la première chambre.

Le parlementaire a mis l’accent sur la nécessité d’une « communication quotidienne » pour renforcer la confiance, sachant que « la transparence sera notre capital important pour mobiliser de nouvelles ressources car le fonds de gestion du coronavirus ne suffira pas et nous aurons encore besoin d’une nouvelle action de solidarité ».

Il a également appelé à une communication au niveau de l’approche qui a été adoptée pour la loi de finances concernant les dépôts à l’étranger, estimant que « les 5% sur les dépôts et les 10% sur l’immobilier sont importants pour la trésorerie de l’état et les réserves en devises, sachant qu’en 2014 ont été récupérés 28 milliards de dirhams environs ».

Haddad a, par ailleurs, déploré qu’à ce jour ni le gouvernement ni le HCP, ni Bank Al Maghrib, ni le ministère des finances n’ont communiqué sur le volume du repli, hormis le chiffre de 3,9% révélé par le FMI.

+ Des mesures audacieuses pour sauver le secteur du tourisme +

Le député, qui a loué l’action menée par le gouvernement dans la gestion des dépenses et l’orientation des ressources disponibles, a toutefois relevé la caractère « comptable » de l’approche gouvernementale, plaidant pour une approche basée sur « une logique économique intégrée tenant compte de l’ensemble des secteurs afin de déterminer les priorités et procéder à la réaffectation des ressources ».

Il a également estimé que « tout le monde doit jouer son rôle » au côté du gouvernement dans son effort « très important » et « louable » au profit des entreprises et des citoyens.

« Les banques ont accepté de reporter les remboursements des prêts mais elles ont maintenu les intérêts et parfois elles les augmentent. Qui a autorisé les banques à augmenter les taux d’intérêt? », s’est-il interrogé.

Si « la Garantie oxygène obéit aux même conditions que celles des jours normaux ce n’est donc pas oxygène, si c’est avec les mêmes obstacles et la même bureaucratie des banques pour l’octroi des prêts. Les banques et les assurances doivent jouer leurs rôles, car il s’agit d’un moment historique », a-t-il encore martelé.

Pour Haddad, « si nous voulons dépasser les effets économiques catastrophiques sur des secteurs comme le tourisme et les services, nous avons besoin d’une approche nouvelle et audacieuse.

A cet égard, Haddad, ancien ministre du Tourisme, a appelé au report des remboursements des prêts pour une année ou plus, à l’exonération pendant 6 mois des charges sociales, à des prêts sans intérêt pour 5 ans avec un report des paiements pour un an.

« Si nous ne prenons pas des mesures audacieuses, nous ne pourrons pas sauver le secteur du tourisme qui ne pourra alors retrouver sa santé que dans 3 ou 5 ans », a-t-il averti.

Article19.ma