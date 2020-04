La Consule Générale du Royaume du Maroc à Toulouse, Mme Myriem Nagi, a mis en avant les efforts déployés et le soutien continu qu’apporte le Consulat Général à l’ensemble de la communauté marocaine sur place, en collaboration constante avec l’Ambassade du Royaume à Paris et ce, conformément aux instructions du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger.

Mme. Nagi, qui s’exprimait dans une déclaration à la chaîne nationale Al Aoula, a passé en revue l’ensemble des mesures prises par nos représentations diplomatiques et consulaires dès l’annonce de la fermeture exceptionnelle et temporaire des frontières par le Royaume du Maroc. Mme. Nagi a indiqué que le consulat a recensé et enregistré 255 ressortissants bloqués. Ce sont essentiellement des personnes en visite familiale, quelques touristes, des stagiaires qui se trouvaient en échange universitaire et certaines personnes en déplacement professionnel, précise la Consule Générale.

Mme. Nagi a souligné que l’accompagnement du Consulat se décline en trois plans, à savoir un accompagnement psychologique et moral à travers un contact permanent par téléphone ou un accueil au consulat, un accompagnement administratif en facilitant le contact avec les autorités locales pour les différentes démarches administratives, essentiellement, pour la prolongation des visas touristiques ou pour le traitement de certains cas administratifs bien précis et enfin un accompagnement logistique. Le Consulat Général a concrètement pris en charge plus de 80 demandes précises d’aide de toutes catégories.

Elle a également rappelé qu’avec l’arrivée du mois sacré du Ramadan, de nouvelles mesures plus adaptées ont été mises en place signant ainsi l’entrée dans une nouvelle phase d’accompagnement.

Evoquant l’inhumation dans des carrés musulmans, Mme. Nagi a relevé la délicatesse de cette question pour les familles ayant malheureusement perdu un des leurs dans ces circonstances complexes.

Conscient de cette situation, le Consulat Général à Toulouse accompagne les familles des défunts et leur apporte un soutien en établissant un contact permanent dans ce sens avec les autorités locales et les entreprises des pompes funèbres pour faciliter toutes les démarches. Pour les familles n’ayant pas les moyens financiers nécessaires, le Consulat prend en charge les frais d’inhumation de leurs proches, assure Mme. Nagi.

La Consule Générale du Royaume à Toulouse n’a pas manqué de saluer la patience de nos ressortissants bloqués et l’esprit de solidarité de ceux en résidence permanente en France qui sont spontanément venus en aide à leurs compatriotes durant cette conjoncture exceptionnelle.

Article19.ma