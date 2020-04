Les Belges sont bien connus pour aimer les frites, souvent avec une grosse cuillerée de mayonnaise, mais les agriculteurs veulent maintenant qu’ils mangent des frites deux fois par semaine.

Romain Cools de l’union des producteurs de pommes de terre Belgapom estime qu’il s’agit d’une question de survie, car un secteur important d’exportation craint de se ruiner à cause de la crise du coronavirus, a rapporté lundi la chaine britannique BBC sur son site.

Environ 750.000 tonnes de pommes de terre sont empilées dans des entrepôts belges, car le confinement a fait chuter les commandes.

« Mangeons tous des frites deux fois par semaine, au lieu d’une fois seulement », a insisté Cools.

+ Les restaurants fermés et festivals annulés +

Depuis la mi-mars, les restaurants et de nombreux autres marchés en Belgique sont fermés alors que de nombreux festivals de printemps ont été annulés ce qui ajoute au malheur des producteurs de pommes de terre.

De plus, le commerce international des pommes de terre a été touché. La Belgique est l’un des principaux exportateurs mondiaux de produits à base de pommes de terre, y compris les frites surgelées. Elle exporte plus de 1,5 million de tonnes par an vers plus de 100 pays.

Seul petit point positif dans cette histoire est que Belgapom livrera désormais 25 tonnes de pommes de terre par semaine aux banques alimentaires en Flandre, des produits qui autrement pourriraient, selon les médias belges.

« Ainsi, une partie du stock de pommes de terre sera toujours utilisée et nous pourrons éviter de voir pourrir d’excellentes denrées alimentaires, pour lesquelles nos agriculteurs ont travaillé si dur », a déclaré la ministre flamande de l’Agriculture Hilde Crevits au Brussels Times.

+ 500.000 tonnes de pommes de terre perdues +

La crise de la pomme de terre a également touché les Hauts-de-France, la région française voisine de Calais. Là, près de 500.000 tonnes de pommes de terre attendent toujours des clients et seront très probablement perdues.

Un producteur belge John Van Merhaeghe a indiqué à la télévision belge RTBF qu’il doute de pouvoir obtenir des offres intéressentes pour son surplus des usines de transformation de pommes de terre.

« Au mieux, si elles achètent un supplément, ce sera pour 15 euros la tonne, soit 10 fois moins que le prix indiqué dans les contrats. 15 euros est le prix qu’ils donnent pour transformer les pommes de terre en aliments pour animaux! »

Un autre producteur, qui a préféré garder l’anonymat, a appelé le gouvernement fédéral belge à fournir une aide, indiquant que les Pays-Bas ont offert 50 euros par tonne aux producteurs néerlandais, alors que jusqu’à présent, nous n’avons rien de tel ».

Selon la RTBF, certains stocks d’excédents pourraient se transformer en biocarburant pour produire de l’électricité.

