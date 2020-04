Protestation. La décision du ministère de l’Intérieur d’interdir les déplacements nocturnes, entrée en vigueur à partir de ce dimanche, a provoqué l’indignation parmi les journalistes à cause de son caractère discriminatoire en ce sens que les reporters des médias publics et des radios privées ne sont pas concernés par cette mesure.

Pour le directeur de l’hebdomadaire « Al Ayam », Noureddine Miftah, cette décision constitue « un coup de poignard dans le dos de dizaines de centaines de jeunes journalistes des journaux papiers et électroniques ».

« Honte à vous, monsieur le ministre de l’Intérieur. Vous avez suspendu l’impression des journaux et nous avons dit Amen, puis les entreprises de presse ont continué d’éditer des copies électroniques gratuites », a écrit Miftah dans un poste sur sa page Facebook notant que malgré le fait que leurs chiffres d’affaires aient atteint zéro « la plupart de leurs braves journalistes continuent de prendre le risque en poursuivant le travail sur le terrain pour contribuer aux efforts de lutte contre le virus et contre les fausses nouvelles ».

+ Quant à vous, manger la Harira et et restez chez vous pour les prières du Tarawih derrière un imam à la TV +

Par ailleurs, Miftah a écrit : « A la veille du mois de Ramadan, le communiqué de Laftit vient nous surprendre et nous dire que ceux qui ont le droit de sortir travailler pendant les nuits du Ramadan sont les journalistes du secteur public et des stations des radios privées. Quant à vous, mangez la Harira et et restez chez vous pour les prières du Tarawih derrière un imam à la télévision !! ».

Il a estimé que dans un Etat de droit, un ministre de l’Intérieur ne peut devenir « le rédacteur en chef » des journaux, soulignant que le rôle de la presse est d’interpeller l’autorité en temps de paix comme en temps de guerre contre l’épidémie, et que toute interdiction imposée aux journalistes ou à une catégorie d’entre eux au nom de l’urgence est une atteinte à la liberté de la presse et une humiliation du corps de la presse ».

Miftah a, en outre, exprimé son étonnement que « le gouvernement n’a pris aucune initiative pour soutenir ce secteur avec ses grandes, moyennes et petites entreprises, hormis l’annonce du déblocage de la subvention publique au secteur de la communication ».

Relevant que la décision d’interdiction de circuler la nuit pour les journalistes de la presse écrite et électronique est contraire aux dispositions de la constitution, des conventions internationales et aux droits les plus élémentaires, le directeur d’Al Ayam a conclu: « l’ère de cumuler les ministères de l’intérieur et de ‘l’information est révolue ».

عيب عليك السيد وزير الداخلية. علقتم طبع الصحف الورقية، فقلنا آمين. واستمرت المؤسسات الصحافية تعمل بإصدار نسخ الكترونية… Publiée par Noureddine Miftah sur Samedi 25 avril 2020

Article19.ma