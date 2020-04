Par Lahcen Haddad

La question qui se pose actuellement pour la société marocaine : Quel modèle de développement nous voulons pour le Maroc de l’après Covid-19 ? Est-ce que nous allons toujours s‘appuyer sur nos partenaires historiques ou nous allons ériger les bases d’une économie nationale basée sur la consommation intérieure et l’industrie avec le soutien d’une classe moyenne forte…

Tout le monde privilégiera la réponse par l’affirmatif pour la dernière question. Mais cette option nécessitera un courage politique et une clairvoyance stratégique avec une capacité de suivi et d’observation.

Il est question d’encourager la recherche scientifique, l’innovation et l’économie du savoir comme moteurs essentiels de l’économie. Il est pertinent de revoir le système fiscal national pour être plus juste permettant une répartition équitable des richesses afin de lutter contre la pauvreté et d’élargir la classe moyenne.

Par ailleurs, il faut noter que le mode de gouvernance nécessite une profonde réforme pour qu’il soit plus clair afin de préciser les rôles et les responsabilités dans le cadre de l’esprit de la reddition des comptes et du contrôle.

Enfin, il est primordial de mettre en place les jalons d’une économie solidaire basée sur la production collective et le produit local et du terroir, les plateformes d’échanges numériques et non numériques locales sur la base d’une utilisation durable des ressources et des énergies, le développement des compétences locales dans le cadre d’un système, culturel, intégré, solidaire et durable.

Article19.ma