C’est officiel. De nombreux tribunaux sont passés depuis jeudi au Maroc à la tenue d’audiences à distance, une mesure édictée par l’état d’urgence sanitaire pour endiguer l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette décision, a indiqué le ministre de la justice, Mohamed Benabdelkader, mercredi devant les membres de la commission de la justice et de la législation de la première chambre, a été prise en coordination avec la présidence du ministère public, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), pour équiper les tribunaux et les prisons à cet effet.

Le ministre a précisé qu’une réunion à ce sujet a eu lieu avec les bâtonniers des avocats, indiquant que son département a demandé à ces derniers de faciliter le processus de communication avec les justiciables en vue de faire réussir l’expérience des audiences à distance.

Pour rappel, selon le site Hespress.com, le procureur du roi près la Cour de cassation et président du ministère public, avait appelé à réduire les déplacements des justifiables au parquet afin d’éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, il a appelé les citoyens, qui souhaitent déposer une plainte, de l’adresser aux procureurs du roi près les cours d’appel ou les tribunaux de première instance, par fax ou par e-mail ou de les déposer sur la page internet de la Présidence du parquet www.pmp.ma.

La présidence du parquet général a également informé les avocats et l’ensemble des citoyens que des lignes téléphoniques ont été mises en place pour leur permettre de demander des informations pour les cas urgents ou de signaler des crimes.

