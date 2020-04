Au Maroc, l’état d’urgence sanitaire décrété sur l’ensemble du territoire national a permis une amélioration de la situation épidémiologique, laquelle se caractérise par le recul du nombre des décès et la hausse des cas de guérisons, a affirmé, vendredi, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

S’exprimant à l’ouverture du Conseil de gouvernement, réuni en visioconférence, El Othmani a relevé que l’état d’urgence sanitaire constitue une mesure inévitable, en dépit des difficultés économiques et sociales et des pressions psychologiques qui l’accompagnent, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, évoqué l’apparition de foyers épidémiques inquiétants dans certaines régions, relevant que cette question est traitée avec la célérité et l’efficacité requises.

+ Mesures nécessaires dictées par les évolutions épidémiques et les développements quotidiens sur le terrain +

Le chef de l’Executif a aussi abordé les défis scientifiques imposés par le virus, appelant à éviter les interprétations simplistes liées à sa nature et à sa propagation.

Par ailleurs, il a rendu hommage au personnel de santé, notamment ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la propagation de la pandémie, ainsi qu’à l’ensemble des intervenants pour faire face aux différentes répercussions à caractère économique, social, culturel et éducatif de la maladie.

Rappelant que ce Conseil de gouvernement intervient après la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et la décision de l’interdiction du déplacement nocturne entre 19H00 et 05H00 durant le mois de Ramadan, le chef de gouvernement a relevé que ces mesures nécessaires ont été dictées par les évolutions épidémiques et les développements sur le terrain enregistrés quotidiennement par les autorités compétentes.

El Othmani a enfin exprimé le voeu que le Maroc sorte indemne de cette épreuve et qu’il connaisse un nouvel élan de développement après la pandémie, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et Ses hautes orientations qui ont démontré leur caractère humain, proactif et prospectif.

Article19.ma