Avec Donald Trump tout est possible? Et pour cause, le président américain a suggéré jeudi de soigner les malades du Covid-19 avec des « injections de désinfectant » comme l’eau de Javel dans les poumons et des « rayons ultraviolets. » Des idées à couper le souffle et qui ont provoqué une controverse sans précédent aux USA.

Lors d’une réunion à la Maison Blanche, il a en effet encouragé les scientifiques à creuser la piste d’un traitement par l’injection de désinfectant dans les poumons, selon BFMTV citant The Guardian.

« Le désinfectant neutralise le virus en une minute. Une minute! N’y a-t-il pas quelque chose à faire avec une injection, ou une sorte de nettoyage? » s’est interrogé Trump devant son auditoire. Et de poursuivre: « Ce serait intéressant de vérifier cela. Vous allez devoir vous pencher là-dessus avec des médecins, mais cela me semble intéressant. »

+ Comment un « idiot pareil pouvait se trouver à la tête d’un pays +

La proposition de Trump lors de ce briefing quotidien a choqué les scientifiques autour de lui, de l’autre les journalistes présents dans la salle ont laissé échapper des rires tandis que Trump enchaînait avec une autre proposition: traiter les patients en les exposant à des rayons ultraviolets, ajoute la même source.

« Donc, en supposant que nous exposions le corps à une très forte lumière, que ce soit une lumière à ultraviolets ou juste une lumière très puissante (…) Puis, vous faites pénétrer la lumière à l’intérieur du corps. Je crois que ça n’a pas été testé, et je pense que vous allez le faire n’est-ce pas? » a suggéré Donald Trump.

Certes, une étude du gouvernement américain démontre que le Covid-19 s’affaiblit dans une atmosphère chaude et humide ainsi que sous les rayons du soleil, mais la solution présentée par Trump est loin de convaincre le monde scientifique, atterré. De nombreux médecins ont d’ailleurs mis en garde le public contre les injections de désinfectant et l’utilisation des UV, précise la même source.

« Tout ce qui a été dit était incohérent, insensé, sans fondement scientifique », a commenté auprès de la MSNBC le Dr Irwin Redlener, directeur du centre de préparation aux catastrophes naturelles à l’Université de Columbia.

Walter Shaub, l’ancien directeur du Bureau de l’éthique gouvernementale, a quant à lui expliqué ne pas comprendre comment un « idiot pareil pouvait se trouver à la tête d’un pays. Je n’arrive pas à croire qu’en 2020 il faille dire aux gens qui écoutent le président que s’injecter du désinfectant dans le corps peut les tuer ».

Trump suggests irradiating people's bodies with UV light or injecting them with disinfectant (bleach, Clorox, Lysol, Tidepod) to deal with COVID19. #Reimpeach pic.twitter.com/fFiil0RXfN — Abz (@AbiyAbz) April 24, 2020

Article19.ma