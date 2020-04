Par Dr Mohamed Chtatou

Le président Trump a l’argent, la folie des grandeurs et une solide emprise sur son parti alors qu’il se penche sur sa course à la réélection, mais il n’a plus ce qui a longtemps été considéré comme la plus grande force de sa présidence : une économie forte.

A moins de 180 jours de l’élection, Trump se présente maintenant comme un président qui cherche à reconstruire une économie qui, il y a un peu plus d’un mois, était en proie à un chômage historiquement bas. Depuis lors, environ 22 millions de personnes ont déposé des demandes de chômage, ce qui invite à faire des comparaisons avec la Grande Dépression.

C’est l’une des raisons pour lesquelles M. Trump insiste pour que l’économie reprenne ses activités le plus rapidement possible. Le jeudi 16 avril, la Maison Blanche a proposé de nouvelles directives pour une ouverture en trois phases, bien que les décisions concrètes soient laissées aux gouverneurs.

« Pour préserver la santé de nos citoyens, nous devons également préserver la santé et le fonctionnement de notre économie« , a déclaré M. Trump. « Un blocage prolongé combiné à une dépression économique forcée infligerait un lourd tribut à la santé publique« .

COVID-19 a brouillé la campagne présidentielle

Les Pères Fondateurs (Founding Fathers) se méfiaient à juste titre des partis politiques en tant que bandes vénales d’hommes politiques dont les instincts primaires étaient plus intéressés par eux-mêmes que par le public.

Aujourd’hui, dans le cadre de la 59ème campagne électorale présidentielle américaine, une petite créature invisible appelée le coronavirus impose un changement radical aux deux principaux partis politiques et à leur façon de rivaliser pour obtenir la plus haute fonction du pays le 3 novembre prochain.

Il reste à voir si certains de ces changements seront durables. On soupçonne, par exemple, que l’imposition actuelle de la distanciation sociale sur les baisers de bébé et les poignées de main ne durera pas longtemps dans le domaine de la politique.

Mais pour l’instant, les problèmes politiques sans précédent de la pandémie semblent plus difficiles à résoudre pour les démocrates, avec leur candidat probable peu dynamique, que pour les républicains en place, avec leur candidat certain, au comportement difficile.

Pour commencer, il y a de l’argent. La campagne de Donald Trump et le Comité national républicain ont déjà 240 millions de dollars en banque. C’est 17 fois plus que ce que la campagne de Joe Biden a maintenant sous la main.

Le coronavirus a interdit le genre d’accès à la sollicitation que les donateurs apprécient en personne : taper dans le dos, leur donner des coups de coude, les regarder droit dans les yeux. Biden doit donc rattraper le temps perdu depuis son manoir du Delaware en utilisant le Skyping ou le Facetiming avec des petits groupes de personnes riches.

Jusqu’à présent, comme presque tous les démocrates depuis cette nuit d’élection époustouflante en 2016 où Hillary Clinton est restée sans voix, les déclarations de Biden se sont concentrées sur la critique de Trump.

C’est certainement un jeu équitable, bien qu’il puisse se retourner contre lui en cas de crise nationale. La critique fait partie intégrante du défi de tout challenger et Trump a fourni de nombreuses munitions aux critiques.

Mais historiquement, les électeurs américains s’attendent à ce que les candidats à la présidence proposent également un ensemble de plans de rechange détaillés, peut-être réalistes, à des fins de comparaison.

Un président sortant de l’un ou l’autre parti a un avantage intégré pour la collecte de fonds, basé sur sa proéminence et son pouvoir accumulé. Les chances de victoire des candidats sortants sont excellentes à l’époque moderne.

Vous avez peut-être remarqué que le président Trump parle quotidiennement à la télévision de la crise sanitaire nationale et de tout ce qui lui passe par la tête. Peut-être vous souvenez-vous aussi de l’été 2012, lorsque le président sortant Barack Obama assurait le peuple américain qu’Al-Qaïda était en fuite, juste avant que les militants ne saccagent le consulat de Benghazi et ne tuent quatre Américains.

Pandémie en Amérique

Trump a pour concurrent coriace de première ligne, la pandémie

A bien des égards, Trump est un candidat plus fort qu’il ne l’était il y a quatre ans, lorsque l’on disait que l’establishment républicain pourrait l’abandonner. Lors de la convention du GOP, le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a critiqué le président de façon mémorable et a été hué hors de la scène. Cruz et d’autres titulaires de postes sont maintenant fermement ancrés à Trump, et ils considèrent que leur avenir politique, du moins à court terme, est lié au président.

Trump a également beaucoup plus d’argent qu’il n’en avait en 2016. Sa campagne et le Comité national républicain (RNC) ont collecté 63 millions de dollars rien que le mois de mars dernier, soit bien plus que les quelque 14,5 millions de dollars qu’il a collectés en mars 2016. Ensemble, la campagne Trump et le RNC ont terminé en mars 2020 avec 240 millions de dollars en banque.

Le coronavirus suivra la course présidentielle et pourrait la déterminer. Trump a d’abord vu son taux d’approbation augmenter, mais de récents sondages montrent que sa gestion de la pandémie tend à le diminuer. Signe encore plus alarmant pour Trump, les données du sondage Gallup publiées jeudi 16 avril ont montré que son taux d’approbation global a chuté de 49 % en mars à 43 % le mois d’avril, la plus forte baisse jamais enregistrée par la société d’analyse pour Trump.

Un récent sondage montre également qu’une majorité d’Américains pensent que la réponse de Trump à la pandémie a été retardée. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées dans un sondage de Pew Research publié le jeudi 16 avril ont déclaré que Trump était « trop lent » à prendre des mesures importantes pour faire face à l’épidémie aux États-Unis, alors que seulement 34 % ont déclaré qu’il était rapide à prendre ces mesures.

Les républicains avertissent cependant qu’il est trop tôt pour savoir comment la réponse de M. Trump sera perçue par les électeurs. « Où en seront les choses dans six mois ? Quel est le bilan final ? Et comment les électeurs perçoivent-ils cela ? » a déclaré le stratège républicain Doug Heye. « Est-ce qu’ils regardent le nombre de morts et disent qu’en fait, il est bien en dessous des projections et que l’économie commence à revenir ? Ou bien les électeurs réagissent-ils d’une manière complètement différente« .

Trump devra faire face à un parti démocratique très unifié et motivé.

Le candidat démocrate présumé Joe Biden a reçu récemment, toutefois, le soutien des députés Bernie Sanders (I-Vt.) et Elizabeth Warren (D-Mass.) ainsi que de l’ancien président Obama.

Les Démocrates sont-ils des concurrents de poids ?

On est loin de 2016, lorsque la lutte pour les primaires a duré tout l’été et que les partisans de Sanders se sont plaints que le Comité national démocrate avait joué le jeu contre leur candidat.

L’ancien député Steve Israel (D-N.Y.), qui a soutenu Biden lors de la course aux primaires de 2020, a déclaré que cela pourrait donner au parti un avantage qu’il n’a pas vu depuis près de deux décennies. « Les démocrates, qui étaient censés avoir une convention divisée, vont maintenant entrer dans la convention complètement unis. Les démocrates sont exactement là où ils doivent être« , a déclaré Israël. Il a également fait valoir que quatre années de Trump rendront les démocrates plus déterminés à l’évincer en novembre.

« Le grand contraste entre 2016 et 2020, bien sûr, c’est qu’en 2016, les démocrates ne pensaient pas que Donald Trump serait élu, alors ils ont continué à se battre entre eux« , a-t-il dit. « Maintenant, ils réalisent que la réélection de Trump est une menace existentielle pour le pays, donc ils veulent juste apporter le combat à Trump« .

Lenteur de l’Administration Trump dans la réaction à la pandémie

Les progressistes-démocrates affirment que s’ils soutiendront probablement Biden pour battre Trump, le parti doit encore se mettre d’accord sur un certain nombre de programmes, comme l’avenir du système de santé du pays.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire pour élaborer un programme politique« , a déclaré le médecin et ancien candidat au gouverneur du Michigan Abdul El-Sayed, qui a soutenu Sanders lors des primaires. « La majorité des électeurs qui ont exprimé une opinion qui a désigné Joe Biden croient en la santé publique. Le programme « Medicare for All » aurait fondamentalement changé notre capacité à faire face à cette pandémie« .

« Je crois que le vice-président comprend la nécessité de repenser vraiment la façon dont nous faisons les soins de santé en ce moment. Il ne croit peut-être pas encore à l’assurance maladie pour tous, même si cette pandémie a clairement démontré le bien-fondé de sa position« , a poursuivi M. El-Sayed.

Steve Israël a averti, toutefois, que la course à la Maison Blanche est encore loin d’être décidée. Alors que la plupart des électeurs sont déjà fixés dans leur opinion sur Trump, « ce sont les 20 % qui vivent dans les sept États du champ de bataille » qui détermineront finalement l’élection, a-t-il dit, ajoutant que ces électeurs pourraient ne pas décider comment voter pendant des mois.

« Dans cette élection, 80 % des gens se rendront aux urnes après avoir pris leur décision il y a un an« , a-t-il déclaré. « Donc les 20 % qui restent, ils vont se rendre aux urnes en fonction des circonstances de ce moment. Ils ne font pas de jugement avant les derniers jours de la campagne« .

Mais en fin de compte, l’élection sera probablement un référendum sur Trump, et plus précisément sur sa gestion des problèmes économiques et sanitaires du pays. « Il devient clair que cette élection sera avant tout un référendum sur Donald Trump« , a déclaré M. Heye. « Il est clair que c’est plus vrai cette année que les années précédentes – non seulement que la plupart des électeurs se sont fait une opinion sur Donald Trump, mais aussi qu’ils le font avec une grande intensité. L’adversaire de Trump est un adversaire très intense « .

Le coronavirus remet en cause les règles

Les règles régissant les élections présidentielles américaines sont fixées par la loi fédérale, le Congrès et la Constitution des États-Unis. Elles ont eu lieu pendant la guerre civile américaine, les deux guerres mondiales et la Grande Dépression. Pourtant, la crise du coronavirus a contraint la campagne présidentielle à des changements sans précédent.

Plusieurs élections primaires ont été reportées, des rassemblements politiques de masse ont été annulés, le débat de Joe Biden et de Bernie Sanders a eu lieu sans public, et l’on a assisté à un passage rapide à la campagne en ligne. Trump et Biden ont été contraints de réinventer leurs stratégies de campagne, leurs messages et leur ton presque du jour au lendemain.

Il n’existe tout simplement pas de manuel de campagne à une époque de distanciation sociale. Pour M. Trump, l’un des piliers de sa campagne (et de sa présidence) a été l’organisation de rassemblements pour ses partisans. Trump comprend la politique du divertissement comme aucune autre figure politique américaine et se nourrit de l’énergie de ses rassemblements en roue libre.

Pendant la campagne de 2016, il a organisé plus de 300 rassemblements, et près de 100 depuis son élection. Utilisés pour dynamiser sa base, mobiliser ses partisans, encourager la participation des électeurs et dynamiser le président, ces rassemblements ont rassemblé des milliers de partisans dans des arènes à travers tout le pays.

Tout au long de son mandat, chaque fois que des troubles politiques sont apparus, son personnel s’est empressé d’organiser un rassemblement pour permettre à Trump de faire connaître ses réalisations, d’alimenter les griefs, de réorienter le récit et de garder les projecteurs braqués sur lui-même.

Mais comme la quasi-totalité des États-Unis sont soumis à des directives de confinement : « stay-at-home« , il n’y a pas de possibilité de rassemblement, et il n’y en aura pas avant des mois. Que se passe-t-il lorsque vous éloignez la foule de Trump ? »C’est très mauvais pour Trump de ne pas avoir de foule« , a déclaré le biographe de Trump, Michael D’Antonio. « Et je pense qu’il le sait, »

Si les lieux préférés de M. Trump ont disparu, le message principal de sa campagne de réélection a lui aussi disparu. M. Trump a fait valoir que sa gestion a conduit à une croissance économique robuste et à un taux de chômage extrêmement bas. Ce message est aujourd’hui obsolète alors que l’économie américaine se dirige vers une dépression économique à part entière. Près de 10 millions d’Américains ont perdu leur emploi en deux semaines seulement.

Le président semble mettre à l’épreuve un nouveau message : il se présente maintenant comme un président de guerre, avec l’argument implicite qu’il est dangereux de changer de cheval en cours de route. Trump essaie d’utiliser les briefings quotidiens de la Maison Blanche pour façonner son image de leader en temps de guerre. Les électeurs américains pourraient adopter l’argument de Trump selon lequel il est le seul à pouvoir régler ce problème, mais cela dépendra de la manière dont l’administration gérera cette crise, alors que de plus en plus d’Américains seront confrontés à la réalité de la pandémie dans leurs propres communautés.

Les défis sont différents pour les démocrates

Malgré l’élan de Joe Biden lors des primaires, les démocrates n’ont toujours pas officiellement choisi de candidat pour défier Trump. Alors que de plus en plus de primaires d’État sont reportées et que la convention d’investiture des Démocrates est retardée, les Démocrates sont confrontés au défi de trouver comment choisir leur candidat en l’absence du processus normal. Pour le parti démocrate, il est plus urgent de réinventer la campagne électorale pendant la pandémie.

Biden en pleine campagne

Le parti doit collecter des centaines de millions de dollars pour la publicité, susciter un énorme enthousiasme au sein de la base du parti démocrate pour assurer la participation des électeurs, et plaider auprès des indépendants et des partisans hésitants de l’atout que constitue le passage au candidat démocrate. Biden, en tant que chef de file, était en train d’intensifier ces efforts lorsque la pandémie a frappé, mettant tous ses efforts à un arrêt presque total.

Incapable de compter sur les collectes de fonds, les événements de la campagne, les coups de porte et essentiellement tous les autres piliers de la campagne présidentielle américaine moderne, la campagne doit maintenant trouver les moyens d’essayer de reproduire toutes ces fonctions essentielles – virtuellement. Et les campagnes sont certainement aussi conscientes du risque important que représente COVID-19 pour la santé de Biden, un homme âgé.

En tant que chef de file, la campagne de Biden doit également relever le défi d’essayer de faire passer son message alors que pratiquement toute l’attention aux États-Unis est maintenant dirigée vers la réponse locale, étatique et fédérale à la pandémie. M. Biden a un avantage dans ce domaine : les électeurs le classent toujours en tête pour son empathie et sa capacité à établir des liens.

Il ne manquera pas non plus de faire valoir que la réponse américaine est en train de vaciller en raison de la lenteur de l’administration Trump dans le management de la pandémie et du manque de personnel, de planification et de capacités de réaction adéquates. La campagne Biden devra examiner attentivement s’il faut s’attaquer à la réponse de Trump, et comment, tout en présentant une meilleure voie à suivre.

Comment les électeurs vont-ils réagir ?

Il y a, indéniablement, toute une série de résultats possibles pour l’élection du 3 novembre prochain :

Une possibilité est qu’une majorité d’Américains soient tellement traumatisés par l’horreur du coronavirus que même une réponse adéquate de Trump compensera les échecs initiaux de Trump et leurs griefs préexistants, et votera pour le maintenir en fonction ;

Mais il existe une autre possibilité : à mesure que le coronavirus se répandra, la colère populaire se développera contre ceux qui sont jugés responsables de la lenteur des progrès, de la minimisation des risques, de l’ignorance des preuves et de la diminution dangereuse des stocks américains . Dans cette éventualité, les Américains pourraient soutenir l’argument des démocrates selon lequel une expertise est nécessaire à Washington ; et

L’impact drastique sur l’économie américaine – et la façon dont le gouvernement réagit – sera également un facteur important dans les décisions des électeurs.

Pour beaucoup, l’élection de Trump en 2016 a été considérée comme un événement difficile à prévoir qui a surpris et qui a eu un impact disproportionné sur la politique américaine et la politique étrangère des États-Unis.

Mais aujourd’hui, les USA se trouve au milieu d’une véritable incertitude alors que COVID-19 balaie le globe. Il ne fait aucun doute que la politique américaine a été bouleversée. Les effets seront étendus, durables et totalement impossibles à prévoir.

