Horreur. Dans la province de Tinghir et plus exactement à Boumalne Dadès, des agents de la commune ont procédé cette semaine à l’abattage de chiens errants à l’arme à feu. Et dans cette campagne de « nettoyage », des chiots ont sauvagement été enterrés vivants dans une fosse commune après avoir abattu leurs mères, provoquant une vague de colère et d’indignation de la part de nombreux habitants de la région et des réseaux sociaux.

Une vidéo, filmée par l’un des superviseurs de l’abattage des chiens errants à Boumalne Dades, montre deux hommes en gilets oranges en train de décharger d’un véhicule les corps de chiens tachés de sang ainsi que des chiots vivants pour les jeter dans une fosse et les y enterrer, selon le site arabophone Hespress.com.

L’un de ces deux hommes ne s’est pas seulement contenté d’enterrer vivants les chiots mais il a également tenu à approcher avec fierté l’un de ces chiots de l’objectif de sa caméra avant de le jeter dans la fosse alors que son collègue a levé sa main vers le ciel comme s’il avait réalisé un grand acte de bravour.

Ces images choquantes ont suscité l’indignation des internautes, qui ont qualifié ces actes de « massacre », appelant à traduire en justice leurs auteurs alors que d’autres ont désigné comme responsable les membres du conseil de la ville.

Un sportif de la région a indiqué qu’il existe de nombreuses solutions pour se débarrasser des chiens errants sans les abattre, rappelant les critiques qui avaient fusé au plan international lors de la visite d’une commission de la FIFA chargée de s’enquérir des installations sportives de la ville d’Agadir dans le cadre de la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde 2026 en apprenant le massacre d’une cinquantaine de chiens errants.

Le président de la commune, Mohamed Qacha, a imputé la responsabilité aux agents qui ont tué les chiens, niant leur avoir ordonné d’enterrer les chiots. Il a ajouté que les agents en question ont fait l’objet d’une « mesure disciplinaire », assurant que les chiots enterrés ont été « déterrés et placés dans un endroit sûr », ajoute la même source.

Il a également indiqué que la décision de tuer les chiens errants a été prise en coordination avec avec les autorités locales à la suite des nombreuses réclamations des habitants, ajoutant: « nous avons condamné l’enterrement des chiots et l’enregistrement vidéo ».

Selon Hespress, une pétition a été lancée sur Internet par l’association « Notre avenir ». A ce jour, elle a recueilli plus de 4000 signatures appelant à la cessation du massacre des chiens et chiots errants.

