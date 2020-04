La ou les questions de l’heure. La réouverture de l’économie américaine reste compliquée à cause des questions scientifiques troublantes concernant le nouveau coronavirus, des question qui vont au-delà de la logistique et de la disponibilité de suffisamment de tests, a rapporté mardi l’agence américaine Associated Press (AP).

Dans l’idéal, nous nous ferions vaccinés puis nous retournerons à la normale. Mais, malgré des efforts sans précédent, aucun vaccin ne sera disponible d’aussi tôt.

« Nous allons tous devoir porter des masques pendant un certain temps », a prédit le Dr Rochelle Walensky, chef des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, au journal de l’association médicale (The American Medical Association).

Trois grandes inconnues sont en tête de la liste inquiétante:

Qui est contagieux?

« C’est ce qui est vraiment inconnu dans cette situation, pour être complètement transparent », c’est une propagation asymptomatique, a affirmé Dr Deborah Birx, coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche.

Depuis le début, les autorités ont à juste titre dit aux gens de rester chez-eux s’ils étaient malades. Mais selon le Dr Anthony Fauci de « National Institutes of Health », 25 à 50% des personnes infectées pourraient ne pas présenter de symptômes.

C’est à dire qu’il n’y a aucun moyen de savoir si l’on se trouve à côté de quelqu’un qui est contagieux dans une file d’attente.

Et même chez les personnes qui finissent par développer des symptômes, on ne sait pas exactement combien de temps après l’infection elles peuvent propager le virus. C’est une des raisons pour lesquelles les autorités américaines ont récemment encouragé les gens à porter des masques, même s’il faut se tenir à plus 6 pieds (1,80 m) les uns des autres.

Pour rouvrir l’économie, les autorités mettent l’accent sur la disponibilité de plus de tests. C’est la clé pour repérer et isoler les personnes infectées, ainsi que pour rechercher et mettre en quarantaine les individus avec lesquels elles ont été en contact. Mais ce n’est pas une panacée.

« Si vous obtenez un test aujourd’hui, cela ne signifie pas que demain, le lendemain ou le surlendemain vous n’avez pas été contaminé, peut-être par quelqu’un qui ne sait même pas qu’il est infecté », a indiqué Fauci lors d’un récent briefing à la Maison Blanche.

Qui est immunisé?

Les médecins supposent que les personnes qui ont eu COVID-19 auront une certaine immunité contre une infection répétée. Mais ils ne savent pas à quel point elles sont immunisées ou combien de temps cette immunité durera.

Une autre question clé: les personnes qui survivent à une infection sévère ont-elles une immunité plus forte que celles qui ont présenté des symptômes légers – ou celles qui n’avaient aucun symptôme évident?

Les scientifiques lancent des tests sanguins qui recherchent des anticorps, des protéines que le système immunitaire fabrique pour lutter contre les infections. Ils ne détectent pas d’infection active comme les tests ont besoin d’être effectués sur les personnes malades. Ces tests sont destinés à savoir qui était déjà infecté, qu’ils le sachent ou non – y compris ceux qui ont présenté peu ou pas de symptômes et ceux qui étaient malades mais n’avaient pas pu être testés.

En testant davantage de personnes, les chercheurs chercheront le niveau d’anticorps qui semble être le seuil clé de protection. Ils essaient également de savoir si le fait d’avoir certains types d’anticorps est plus important qu’un certain nombre global.

« Quelle est la durée de la protection – un mois, trois mois, six mois, un an? » s’est interrogé Fauci avant d’enchaîner: « nous devons être humbles et modestes et dire que nous ne savons pas tout ».

Autre obstacle: des dizaines de tests d’anticorps sont vendus sans preuve qu’ils fonctionnent réellement. Certains pays ont signalé des résultats extrêmement inexacts de certains tests. Entre autres, les scientifiques doivent prouver que les tests ne confondent pas les anticorps contre un autre virus respiratoire avec ceux de protection contre le COVID-19.

La situation est si préoccupante que le commissaire de l’agence américaine de réglementation des aliments et des médicaments (FDA), Stephen Hahn, a récemment averti que son agence a accordé une « autorisation d’utilisation d’urgence » de 4 tests seulement alors que des travaux sont en cours pour valider d’autres tests d’urgence.

Qui est à risque?

Il s’est avéré que les personnes âgées sont particulièrement sensibles au COVID-19. Il en va de même pour les personnes de tout âge qui ont certains problèmes de santé, comme les maladies pulmonaires, les problèmes cardiaques ou le diabète.

Toutefois, être jeune et apparemment en bonne santé n’est pas une garantie. Beaucoup de personnes de 20 et de 30 ans, et même certains enfants, attrapent le virus et des fois en meurent.

« Certaines personnes s’en sortent très bien et certaines personnes succombent », a indiqué Fauci à l’Associated Press dans une récente interview.

Selon certaines des théories, les différences génétiques joueraient un rôle dans la façon dont l’organisme réagit à cette infection, en particulier la réponse immunitaire hyperactive – ce qu’on appelle « la tempête de cytokines » – qui cause de nombreux décès. Certains scientifiques étudient les variations des récepteurs cellulaires et « les ports d’accueil » qui permettent au virus de coller à une cellule et de creuser à l’intérieur.

Quel que soit le coupable, il n’y a aucun moyen de prédire qui va succomber. Pourtant, ce sera de plus en plus important si certaines des thérapies expérimentales étudiées réussissent, a relevé Fauci, car les médecins devraient savoir s’il faut se concentrer sur le traitement des personnes gravement malades ou des personnes nouvellement infectées.

« Si le nouveau coronavirus agit comme n’importe quel autre virus, on veut toujours l’attaquer le plus tôt », a-t-il noté.

