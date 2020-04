Le taux de remplissage des barrages Idriss 1er, Al Wahda, El Kansra a atteint respectivement 82%, 60% et 49%, ce qui aura un impact positif sur le développement végétatif des cultures, indique la direction régionale de l’Agriculture (DRA) de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette réserve « satisfaisante » notamment au niveau des deux premiers barrages permettra d’assurer l’approvisionnement des périmètres irrigués en eaux d’irrigation pour les principales cultures en place et la réalisation du programme des cultures de printemps et d’été, indique la DRA dans un communiqué.

Cet impact positif a été ressenti notamment en matière de développement végétatif des cultures en place et l’accélération de la cadence d’installation des cultures de printemps, notamment les cultures maraichères de printemps avec 14.000 hectares (ha), les légumineuses alimentaires avec 16.900 ha et le tournesol (10.400 ha) », précise-t-on auprès de la même source.

Il est ressenti également sur le développement des arbres fruitiers en place et le bon déroulement des premiers stades phrénologiques des plantations des agrumes et d’olivier qui sont actuellement au stade nouaison, le grossissement et la maturation des rosacées fruitières précoces et sur le couvert végétal et l’offre des parcours ce qui permet d’alléger, en partie, les coûts d’alimentation du cheptel notamment les ovins et caprins, souligne la direction régionale, faisant observer que la région a réalisé un programme très important en cultures fourragères d’automne-hiver au cours de cette campagne, soit plus de 109.000 ha.

Dans ce même contexte, la DRA relève que les dernières pluies qu’a connues la région de Rabat-Salé-Kénitra depuis le 15 mars de cette année, ont eu un impact très positif sur le secteur agricole dans la région caractérisée par une forte diversification des productions agricoles.

En effet, les précipitations ayant atteint une hauteur de 66 mm, enregistrées durant la période du 15 mars au 17 avril 2020 et généralisées sur le territoire de la région, ont porté le cumul pluviométrique moyen à 264 mm quoiqu’il reste en dessous de 420 mm pour la même date d’une campagne normale, a poursuivi la même source.

Article19.ma