Mohamed Azbane, un des plus célèbres fabricants de parfums et de cosmétiques au Maroc, est décédé, ce mardi, dans un hôpital parisien à l’âge de 77 ans du coronavirus (Covid-19).

Selon le site arabophone « Elaphmorocco », Azbane avait entamé sa carrière comme simple ouvrier chez un parfumeur à Marrakech, alors qu’il n’avait que 17 ans, avant de fonder le premier laboratoire de cosmétique marocain et de lancer en 1970 sa célèbre marque « Azbane », qui allait lui permettre d’occuper une position de leader sur le marché local et de se tailler une part du marché international.

Azbane avait profité de la demande croissante au cours des années 60s de la femme marocaine pour de nouveaux cosmétiques et parfums, et de l’absence de producteurs locaux en créant la marque « Marie France » en 1965, qu’il importait sous forme de produits semi-manufacturés. Il avait ainsi pu en peu de temps réaliser un succès important qui l’a aidé dans les années 1970 à nommer sa marque « Azbane », à l’image des grands noms de la cosmétique comme « Dior » et « Chanel ».

Il avait investi dans la nouvelle marque en la qualité et en créant des laboratoires équipés des dernières technologies, avant que la marque ne connaisse une nouvelle impulsion grâce à sa fille Khaleda, en 1984 avec l’aide de ses trois frères et sœur, dont le père avait souhaité diversifier la formation au profit de l’entreprise familiale en les envoyant étudier en France, aux États-Unis et au Japon.

Azbane avait su utiliser le pouvoir de la communication et de la publicité dès les premières années de son entreprise en sollicitant l’aide des plus grandes agences dans le domaine au cours des années 70 et 80, ce qui a contribué à développer une relation intime entre le consommateur et la marque, dont son premier parfum « Éternel 1 » du nom de sa fille Khaleda.

Article19.ma