Le Maroc a autorisé depuis mi-mars des centaines de vols exceptionnels pour évacuer les ressortissants étrangers restés bloqués à la suite de la décision prise par les autorités marocaines de fermer les frontières aériennes aux vols commerciaux de voyageurs.

Selon le site arabophone alyaoum24.com, une source diplomatique affirme que le royaume a ainsi « autorisé 500 vols exceptionnels » pour permettre à plusieurs pays de rapatrier leurs ressortissants qui étaient bloqués au Maroc, en raison des mesures prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

La même source a précisé que le Maroc avait cependant émis des conditions pour l’organisation de ces vols exceptionnels en exigeant, notamment, que les demandes de rapatriement doivent émaner des ambassades des pays concernés et non pas des compagnies aériennes, car il s’agit de vols humanitaires et non commerciaux, et que les demandes soient présentées au moins quatre jours avant la date de l’organisation du vol.

De même, les États qui souhaitent évacuer leurs citoyens, selon la même source, doivent à cet effet mettre à disposition un avion de passagers vide en plus de la liste des personnes devant être évacuées.

Plusieurs pays continuent encore d’évacuer leurs citoyens du Maroc, dont des états de Scandinavie et du Golfe comme l’Arabie saoudite. Le Qatar a ainsi annoncé lundi l’évacuation de plus de 80 de ses ressortissants.

Article19.ma