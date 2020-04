Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Le Matin :

• Le moral des ménages se détériore à nouveau . Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), montrent que le moral des ménages enregistre une détérioration au premier trimestre de 2020. En effet, l’indice de confiance des ménages (ICM), dont les composantes portent sur la perception de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et la situation financière des ménages, s’est établi à 75,7 points au T1-2020, au lieu de 77,8 points enregistrés le trimestre précédent et 79,1 points une année auparavant, précise le HCP dans une note d’information sur les résultats de l’enquête au T1-2020.

• Enseignement à distance : Quelque 182 ressources numériques produites par la Direction provinciale de l’Education Nationale à Essaouira . La Direction provinciale de l’Education Nationale à Essaouira a affirmé, jeudi, avoir produit 182 ressources numériques dans le cadre de sa contribution aux efforts de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi pour la réussite de l’opération d’enseignement à distance, adoptée par le ministère de tutelle afin d’assurer la continuité pédagogique des élèves. Ces 182 ressources numériques ont été produites sous la supervision d’un staff administratif, pédagogique et technique et sont diffusées sur les chaînes de télévision dédiées à cet effet, a souligné le Directeur provincial de l’Education nationale à Essaouira, M. Noureddine El Aoufi El Ghazaoui.

Aujourd’hui le Maroc

• Marocains bloqués à l’étranger: Acte II . Les députés tentent de trouver une issue concernant le dossier des Marocains bloqués à l’étranger. Après la première réunion du mercredi 15 avril, la Commission parlementaire permanente chargée des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre basse du pays tiendra une seconde réunion ce mercredi 22 avril consacrée à l’examen de la situation des ressortissants marocains bloqués à l’étranger en raison de la fermeture des frontières dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Pour le moment, le règlement de ce dossier reste toujours compliqué. Et pour cause. Le nombre des personnes bloquées atteint les 18.226. Selon les responsables, le rapatriement de ces milliers de Marocains nécessite la coordination entre plusieurs départements mais surtout avec de nombreux pays dans plusieurs continents.

• Critiques adressées aux banques: le GPBM sort de son silence . Suite à certaines critiques formulées contre les banques, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) réagit et se félicite du rendement du secteur et de ses salariés. «A l’unanimité des membres du GPBM, le secteur bancaire exprime son indignation face aux critiques injustifiées d’une certaine minorité dont ses braves «soldats» font l’objet, risquant de porter préjudice à cette union et à cette solidarité nationales citées comme exemple dans le monde en matière de lutte contre les conséquences de la pandémie Covid-19», s’indigne le Groupement. Comme il le précise, les banques demeurent mobilisées et «ne céderont pas aux critiques» qui risquent de semer le doute dans la forte dynamique solidaire entre les différentes forces vives de notre pays dans sa lutte contre les conséquences de la pandémie Covid-19.

L’Économiste

• Application anticoronavirus: Débat inédit sur la protection des données médicales . La Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles (CNDP) a été visiblement prise de court. Elle a eu écho par «voie de presse» de la volonté du gouvernement de mettre en place, dès fin avril 2020, une «application de pistage» des personnes contaminées ou à risque. Or, la CNDP estime que son visa est indispensable pour la légalité de ce projet initié par les ministères de l’Intérieur et de la Santé. L’article 24 de la Constitution et la loi sur la protection de la vie privée lui confèrent une légitimité institutionnelle: protéger la vie privée des citoyens. L’instance exprime une «inquiétude citoyenne» au sujet «des risques de déploiement d’un Etat de surveillance». Et ce, au cas où «les usages permis» par l’application de pistage «n’était pas respectueux des droits humains et encadrés juridiquement». • Indemnité Covid-19: Le projet de loi chez les députés . Dernière ligne droite pour le projet de loi fixant des mesures exceptionnelles au profit des employeurs adhérents à la CNSS et de leurs employés. Après son approbation en séance plénière à la Chambre des conseillers, jeudi dernier, ce texte a été transmis à la 1re Chambre. Son examen était programmé à la Commission des secteurs sociaux, hier lundi. Il devra ensuite être voté en plénière, avant sa publication au Bulletin officiel. Dans les détails, ce texte prévoit une indemnité en faveur des personnes en arrêt d’activité, déclarées à la CNSS en février 2020. Durant la période fixée entre le 1er mars et le 30 juin, le paiement des cotisations ne constitue pas une condition d’accès à cette indemnité, comme cela est précisé par l’article 4 de ce projet de loi. Les employeurs sont également tenus de rembourser les montants non dus, notamment sur la base de fausses déclarations, dans un délai de 30 jours.

L’Opinion

• Consommation: Les arnaques du confinement . Alors que la criminalité dans toutes ses formes a connu une nette régression en cette période de confinement, les auteurs de crimes «économiques» ne semblent nullement désœuvrés. Le consommateur marocain subit pendant cette période plusieurs types d’arnaques. Entre produits désinfectants et masques contrefaits, en passant par les fausses campagnes de collecte de dons, les crimes et délits restent plus nombreux qu’il n’y paraît. Même si les autorités font de leur mieux pour empêcher ce genre d’escroqueries, des citoyens continuent à tomber dans le piège.

• Marrakech: accompagnement psychologique pour les étudiants . L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a mis en place un dispositif d’accompagnement psychologique pour les étudiants durant cette période de confinement, et ce dans le cadre de sa mobilisation pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus (Covid-19). Piloté par le Centre d’Enseignement Inclusif et Responsabilité Sociale de l’UCA (CEIRS) et encadré par des enseignants chercheurs en psychologie et des professionnels externes volontaires, ce dispositif permet aux étudiants en difficultés psychologiques de bénéficier d’une consultation téléphonique avec un professionnel.

Albayane

• Casablanca: L’hôpital de campagne aux dernières touches . L’hôpital de campagne provisoire installé sur la place de l’Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC) est arrivé au stade des toutes dernières touches, avant de commencer à accueillir éventuellement les malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté, samedi, sur place. Cette structure occupant une superficie de 16.000 m² devra être totalement opérationnelle au tout début de la semaine prochaine avec l’installation des appareils et équipements médicaux, apprend-on de source sûre. Les travaux de construction, confiés aux deux sociétés de développement local (SDL), Casa Iskane et Équipements et Casa Events et Animation, ont été lancés samedi 4 avril pour se terminer dans deux semaines.

• Fonds spécial Covid-19: Maroc Telecom apporte 1,5 MMDH. Maroc Telecom s’engage à contribuer au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus à hauteur de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), a annoncé l’opérateur télécom dans un communiqué. « Dans le cadre de la mobilisation générale et à l’instar des grands Groupes du pays, Maroc Telecom s’est engagé à contribuer au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus à hauteur de 1,5 milliard de dirhams », a indiqué le Groupe. Tout en aménageant les conditions de travail et de sécurité sanitaire pour ses collaborateurs, Maroc Telecom a affirmé qu’il assure « une continuité de son activité dans de bonnes conditions aussi bien en termes de réponses aux sollicitations de ses capacités réseaux qu’au niveau de ses centres d’appels et de ses agences ».

Libération

• Le CNDH appelle à garantir la jouissance par tous les citoyens des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux . Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a recommandé, dans son rapport 2019, d’accélérer la mise en œuvre des mesures du plan d’action national en matière de démocratie et des droits humains. Dans son rapport annuel intitulé « l’effectivité des droits de l’Homme dans un modèle émergent des libertés », le conseil appelle en particulier à l’adoption d’un plan d’action national sur l’entreprise et les droits de l’Homme. Le CNDH a en outre insisté sur l’impératif de promouvoir les efforts et les initiatives visant à garantir la jouissance par tous les citoyens des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

• Les campus demeurent ouverts aux seules étudiants étrangers . Près de mille étudiants étrangers vivent toujours dans les campus universitaires marocains malgré la décision de les fermer, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la propagation du Coronavirus, a affirmé le directeur de l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles (ONOUSC), Noureddine Tehami. « Ces étudiants sont maintenant nos invités, et il est impossible de les abandonner dans cette situation critique », a déclaré Tehami, soulignant, que durant cette conjoncture exceptionnelle qui oblige les institutions à prendre des précautions et des mesures pour se protéger contre tout éventuel risque causé par « Covid-19 » à l’intérieur des cités universitaires, l’office prend en charge ces étudiants et met à leur disposition tout ce dont ils ont besoin. Il a fait savoir que sur un total de 50.174 résidents dans les campus universitaires, 49.122 étudiants ont pu quitter les cités pour rejoindre leurs familles, tandis que seulement 1.052 vivent encore dans les campus, y compris des étudiants étrangers et d’autres en médecine appelés dans les hôpitaux en renfort face à cette situation critique, ainsi que ceux venant des orphelinats.

Akhbar Al Yaoum :

• Voici les critères des bavettes autorisées . Dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propagation du Covid-19 et afin de préserver la santé des citoyens, la fabrication des masques de protection en tissu non tissé est dorénavant soumise à l’obligation de respecter les spécificités techniques dictées par la norme marocaine NM ST 21.5.200, souligne le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique dans un communiqué. Cette obligation normative est entrée en vigueur suite à la publication de l’arrêté n°1060-20 du 8 avril 2020 du Ministre qui appelle les fabricants et les distributeurs des masques de protection en tissu non tissé à usage non médical à se conformer aux caractéristiques techniques définies par le document normatif y afférant, élaboré conjointement par les différentes parties prenantes, précise la même source.

• Mamda-MCMA: le digital pour contrer le Covid-19 . Dans une démarche inédite, la Mamda-MCMA a lancé une borne interactive pour le renouvellement des polices d’assurances et la récupération des attestations sans interactions humaines. Une première borne pilote a été implémentée à Rabat qui sera suivi d’un déploiement progressif au niveau national. Toutes les régions étant bien évidemment concernées par ce nouveau dispositif. Dans un communiqué de presse, le groupe rappelle que les agriculteurs assurés disposent d’un centre de relation client (numéro éco 08.01.000.456) pour répondre à toutes les questions posées.

Al Massae

• Austérité: les ministères fixent leurs priorités . Dans le sillage des mesures d’austérité prévues par le gouvernement et qui consistent en un gel des dépenses non nécessaires, les différents départements ministériels et établissements publics ont effectivement commencé à établir des listes des allocations dont ils auront besoin durant la prochaine étape, et ce en vue des réunions qu’ils auront avec les services du ministère de l’Économie et des finances. L’objectif de ces réunion, selon le journal, est de trancher en ce qui concerne la nature des allocations qui seront attribuées a chaque département. La même source affirme que tous les départements ont été informées du cadre général qui fixe la nature des dépenses concernées qu’il s’agisse des dépenses de gestion ou celles d’investissement, tout en préservant certaines dépenses essentielles comme les salaires des fonctionnaires, les loyers et les frais d’électricité.

• Progression des réserves internationales . Au 10 avril, l’encours des réserves internationales nettes s’est établi à 286,3 milliards de dirhams (MMDH) en progression de 12,2% d’une semaine à l’autre, résultat principalement du tirage sur LPL, alors qu’en glissement annuel, il a augmenté de 26,7%. Bank Al-Maghrib a injecté, au cours de la même semaine, un montant global de 86,7 MMDH, dont 20 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 58,6 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée, 2 MMDH dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et 6,1 MMDH au titre des opérations de swap de change.

Al Ahdath Al Maghribia

• Maroc Telecom : près de 69 millions de clients à fin mars 2020 . Le nombre de clients du Groupe Maroc Telecom a atteint près de 69 millions à fin mars 2020, en hausse de 11,3% sur un an. Quant au chiffre d’affaires consolidé, il est en hausse de 4% à 9,309 milliards de DH à fin mars 2020. L’opérateur historique, qui a publié ces résultats du premier trimestre 2020 le 20 avril, explique que cette progression du nombre de clients a été possible grâce à la hausse soutenue des parcs au Maroc et dans les filiales (+15,8%) avec l’intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du groupe depuis le 1er juillet 2019.

• Covid-19: Les cas de contamination limités à deux parmi les détenus. Le nombre des cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) dans les établissements pénitentiaires se limite à deux parmi les détenus et neuf dans les rangs des fonctionnaires, a indiqué, dimanche, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). Grâce aux mesures préventives prises par la DGAPR au moment opportun et avec l’efficacité requise en vue d’empêcher la transmission du virus dans les établissements pénitentiaires, le nombre de cas de contamination parmi les détenus se limite à deux seulement, soit un chiffre très faible par rapport au nombre total des détenus qui s’établit à 80.000, explique la délégation dans un communiqué. Même constat dans les rangs des fonctionnaires puisque les cas d’infection au coronavirus se limite à neuf, soit un chiffre très inférieur au vu du nombre actuel de cette catégorie (10.200 fonctionnaires), ajoute la même source.

Al Alam

• Le plan de lutte contre le Covid-19 ne se mesure pas par le nombre de tests . Si selon des observateurs, le taux de tests effectués au Maroc est insuffisant, le directeur du département d’Epidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, explique que le plan national de lutte contre le coronavirus ne peut être mesuré par le nombre de dépistages effectués, mais par le respect des mesures et des règles de ce plan. Lyoubi a affirmé que le Maroc dispose de moyens importants, même s’ils restent loins de ceux dont disposent les pays développés.

• État d’urgence sanitaire: Une application mobile pour contrôler les réfractaires. Une application mobile a été installée sur les téléphones des éléments de police affectés aux barrages judiciaires. Une simple lecture des données de la carte nationale des personnes interpellées peut «tracer» leurs déplacements de la journée. Grâce à cette application installée sur les téléphones des policiers en faction dans les barrages judiciaires et administratifs, dressés un peu partout dans les villes, les agents d’autorité peuvent connaître l’itinéraire exact et la chronologie des déplacements des personnes interpellées. L’application permet ainsi de tracer les déplacements, pendant la journée et l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, des personnes concernées. Grâce à cette application, la police pourra facilement interpeller les personnes qui font l’objet d’un avis de recherche et identifier le motif pour lequel elles sont recherchées.

Bayane Al Yaoum

• Coronavirus: Redal renforce sa digitalisation . Soucieuse de la santé et de la sécurité de ses clients et collaborateurs, Redal, société en charge de la gestion déléguée des services de la distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide à Rabat et les villes avoisinantes, a décidé de renforcer la digitalisation de son mode de fonctionnement, pour ainsi les accompagner en temps de pandémie de nouveau Coronavirus (Covid-19). Pour assurer la continuité et la qualité de son service, Redal, filiale du groupe Veolia Maroc, a ventilé son processus de digitalisation en trois phases essentielles, que sont la lecture des compteurs, la distribution des factures et le paiement de ces dernières. Concernant la lecture des compteurs, la Redal propose actuellement à ses clients d’estimer leur index sur la base de leur consommation moyenne habituelle, avec une régularisation basée sur leur consommation réelle, une fois la fin du confinement annoncée.

• Appel à renforcer les mesures de prévention dans les unités industrielles et de production . Dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) et compte tenu de la situation épidémique de cette semaine marquée par la découverte de foyers de cas liés à des activités commerciales et industrielles portant sur des unités dans certaines régions du Royaume, les ministères de la Santé, de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, du Travail et de l’insertion professionnelle appellent les patrons et gérants des entreprises et des unités industrielles à renforcer les mesures de prévention. Il s’agit de veiller sur la propreté des lieux et équipements de travail selon un programme quotidien et en permanence, de fournir les produits d’hygiène afin que les employés et les clients puissent laver leurs mains régulièrement et d’aérer l’ensemble des lieux de travail, indiquent les ministères dans un communiqué conjoint.

Rissalat Al Oumma

• El Otmani rassure les professionnels non affiliés à la CNSS . Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a promis d’allouer des aides aux professionnels non affiliés à la CNSS affectés par les répercussions de la pandémie du Coronavirus, à l’instar des travailleurs affiliées à la Caisse. S’adressant aux membres de l’Espace marocain des professionnels, El Otmani a annoncé la mise en place prochaine d’un dispositif de déclaration réservé aux professionnels non affiliés a la CNSS, pour qu’ils puissent bénéficier du soutien du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19.

• Les notaires reprennent progressivement . Le Conseil national de l’Ordre des Notaires a décidé la reprise d’activité pour les études notariales à compter du jeudi 23 avril 2020, et ce de façon progressive et facultative, tout en veillant au strict respect des mesures sanitaires requises, ainsi que l’adoption d’un certain nombre de recommandations permettant aux notaires de reprendre leur activité notariale. Aussi, le Conseil national de l’ordre des notaire a appelé à la nécessité d’accélérer la dématérialisation de l’acte notarié pour assurer la continuité de l’activité notariale, notamment en cette période de confinement général. Pour ce faire, deux mesures sont proposées : l’achèvement du processus d’échange électronique des données entre le notaire et les différentes administrations partenaires et un accompagnement en matière réglementaire. Le Conseil National a aussi insisté sur l’importance de l’élargissement de l’utilisation de la signature électronique eSign pour signer électroniquement les actes et les authentifier en ligne lors des différentes formalités moyennant un certificat électronique sécurisé et ce, conformément à la loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Covid-19: Bientôt 2.000 tests effectués par jours . Afin d’accélérer la cadence des tests de contamination au Covid-19, près de 2.000 tests seront bientôt effectués au quotidien dans 16 à 18 centres. Cette démarche est à même de permettre d’avoir des résultats plus rapidement et maîtriser les cas contact afin d’empêcher la propagation de l’épidémie. Selon les sources du journal, les cas contact seront sérieusement suivis par les représentants du ministère de la Santé. C’est ce suivi qui est derrière l’augmentation des chiffres ces derniers jours, notamment les cas de clusters dans certaines zones industrielles ou commerciales.

• Inssaf Ajaanit s’envole vers la NASA . Inssaf Ajaanit est une brillante élève de la ville d’Errachidia qui figure parmi les heureux gagnants de l’édition 2020 de « Race2Space », concours récompensé par un séjour éducatif au Space Camp de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), un événement qui marquera, sans nul doute, un tournant majeur dans la vie de cette jeune lycéenne. Le sacre de cette élève poursuivant ses études en deuxième année du Baccalauréat (Sciences mathématiques) au Lycée Technique d’Errachidia est le fruit des efforts inlassables qu’elle a fournis, à travers les différentes rencontres tenues avec plusieurs spécialistes pour expliquer d’une façon simplifiée des concepts scientifiques dans la vidéo avec laquelle elle a pris part au concours. Les résultats du concours « Race2Space », organisé par l’ambassade des Etats-Unis à Rabat en partenariat avec l’association « Scientific Morocco », ont été annoncés récemment, après les différentes étapes de sélection (le jury, le vote sur internet, etc).

Assahra Al Maghribia:

• Le parlement panafricain salue l’initiative de SM le Roi visant à contrer la pandémie de coronavirus en Afrique . Le parlement panafricain (PAP), qui siège en Afrique du Sud, a salué, lundi, l’initiative de SM le Roi Mohammed VI visant à faire face à la pandémie de coronavirus dans le continent africain. Le PAP souhaite saluer SM le Roi Mohammed VI pour Son initiative visant à partager le savoir et la technologie avec le reste du continent, a indiqué le Parlement Panafricain dans un communiqué. L’institution législative de l’Union africaine a indiqué que les pays africains, à l’instar des autres pays du monde, sont mobilisés pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Les afro-députés rejoignent les leaders de notre continent dans leurs efforts sans relâche visant à faire face à la pandémie, a poursuivi le PAP.

