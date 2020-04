Mouna Bennani présidente de l’Association franco-marocaine « ASLI, des femmes, une tradition » s’active sans relâche depuis des semaines en collaboration avec le consulat du Maroc à Orly afin d’apporter soutien et assistance à des dizaines de nos concitoyens bloqués sur le sol français en attendant leur rapatriement.

Article19.ma a posé trois question à Mme Bennani sur l’action solidaire de son association au temps de la pandémie du coronavirus (Covid-19):

Question: Soutenue par l’Association ASLI, comment se déroule l’action solidaire du Consulat du Maroc à Orly?

Réponse : Le dimanche 15 Mars 2020, tous les vols à destination du Maroc à l’aéroport d’Orly ont été supprimés. Dès la première minute où Madame la Consule Nada BAKKALI HASSANI du consulat du Maroc à Orly a appris que des ressortissants marocains étaient bloqués, elle s’est engagée sur leur prise en charge et a sollicité les associations locales pour trouver un ou des lieux d’hébergement.

A mon tour dès que j’ai appris cette demande je me suis rendue dans plusieurs hôtels autour de chez moi pour voir s’ils étaient ouverts et combien de personnes ils pouvaient héberger.

C’est ainsi que nous avons accueilli les 45 premiers compatriotes marocains bloqués à Orly à l’hôtel Mercure aux ULLIS.

Leur accueil et installation se sont passés dans de très bonnes conditions.

Pour la suite de leur séjour, du fait du confinement décrété par le gouvernement, leurs repas sont servis dans leurs chambres respectives trois fois par jour.

C’est ainsi que tous les besoins de base de chacune et de chacun sont respectés et pris en charge totalement par l’état marocain conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohamed lV.

Depuis ce jour, je me rends presque tous les jours à l’hôtel pour rencontrer nos concitoyens marocains qui sont maintenant au nombre de 65 pour le groupe qui me concerne et ce bien sûr en accord et en coordination avec le consulat d’Orly. Une belle organisation dynamique et administrative de solidarité des membres du consulat général du Maroc à Orly accompagnée de leur vice consul Monsieur Hassane DALLOUL ainsi que notre bénévole Monsieur BEN CHAFFI qui depuis le début sont toujours présent.

Q: Pouvez-vous nous décrire les initiatives de soutien à nos concitoyens bloqués dans la région parisienne?

R: Nos actions solidaires consistent à :

S’assurer régulièrement de la qualité du lieu d’hébergement. C’est ainsi qu’il y a eu en moyenne 3 déménagements du fait que les hôtels n’avaient pas ou plus de service de restauration. A chaque fois je suis restée en lien de manière constante avec chaque gérant d’hôtel afin de s’assurer de la bonne gestion du groupe que ce soit pour leurs besoins de nourriture halal ,comme pour leurs obligations, notamment celles du respect des règles de confinement.

Commander et livrer des repas quand il n’y a pas de service de restauration dans l’hôtel ou autres lieux d’hébergement

Mettre en relation, par téléconsultation ou sur place, les personnes malades avec un médecin généraliste ou des médecins spécialistes (cardiologue, psychiatre, endocrinologue, etc…). Ces médecins sont tous volontaires et font partie de notre réseau.

Se rendre à la pharmacie tous les jours afin de retirer les médicaments et les livrer aux personnes souffrantes.

Nous avons aussi sollicité un laboratoire qui a offert à notre association des appareils de mesure du taux de glycémie à destination de plusieurs patients souffrant de diabète.

Toujours en coordination avec le consulat, nous avons recueilli toutes les informations administratives de nos concitoyens. Ces données ont permis d’identifier chacun et chacune de manière formelle. Cela a permis aussi au Consulat d’aider ceux qui avaient un visa court, de les aider dans leurs démarches à la préfecture pour sa prolongation.

Il nous est même arrivé d’intervenir, en tant que médiateur, pour apaiser les tensions entre certains hébergés.

Nous avons mis en place le groupe sur wattapp pour un suivie quotidien et pour échanger entre tous le monde les infos , les besoins et conseils etc. de manière à être joignable tous les jours et 24/24.

Q: Comment définissez-vous l’association ASLI et son bénévolat en France?

R: En collaboration avec Monsieur Jean-François VIGIER, Maire de Bures sur Yvette et Madame Nada BAKKALI-HASSANI, Consule Générale du Royaume du Maroc à Orly, l’Association ASLI, travaille actuellement sur le projet d’un weekend marocain appelé « Portes du Maroc ». Ce festival de deux jours, sera l’occasion d’un échange culturel, artisanal et économique entre le Maroc, la Ville de Bures sur Yvette et la communauté d’agglomération Paris-Saclay.

C’est un projet à la fois pédagogique et professionnel aux retombées bénéfiques pour tous. C’est aussi un outil de rapprochement intergénérationnel entre citoyens, élus, jeunes, étudiants

Une occasion de partager avec les franciliens, l’éclat du Royaume du Maroc à travers la promotion de sa culture d’excellence et de ses valeurs universelles.

Le Maroc rayonne par son artisanat d’exception, par le développement des technologies d’avenir et l’engagement des femmes et des hommes, détenteurs d’un savoir-faire ancestral et gardien d’un héritage de tradition patrimonial unique

Cet événement a vocation de montrer leur talent tourné aujourd’hui vers l’avenir.

+++ Fiche technique +++

L’Association ASLI est une association régie par la loi 1901 ayant pour ambition un projet à vocation sociale, écologique ,économique, à dimension internationale,ce avec quatre principes fondamentaux : l’Action, la Solidarité, la Liberté, l’Innovation. L’ambition de « ASLI, Des Femmes, une Tradition » est de : – Valoriser le savoir-faire des femme – Favoriser le vivre-ensemble éco-responsable – Transmettre le savoir-faire ancestral – Contribuer au développement durable, social et solidaire – Encourager le développement de l’entrepreneuriat féminin, spécialement l’artisanat Pour cela, ASLI France, collabore avec un réseau d’associations basées en France et au Maroc qui ont chacune des compétences spécifiques : le juridique, l’entrepreneuriat, le digital, l’insertion socio-professionnelle, le culturel, le médical etc…

